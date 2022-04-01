Todos los grupos y resultados de México en la historia de Mundiales
México conocerá su suerte en el Sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022 el viernes 1 de abril. ¡Conoce en qué grupos ha estado la Selección Mexicana!
La Selección Mexicana está muy cerca de conocer cuál será su destino en la siguiente Copa del Mundo con el Sorteo del Mundial Qatar 2022 este viernes 1 de abril. En este evento, México conocerá a los rivales que enfrentará en el próximo mes de noviembre, cuando dé inicio este torneo.
¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!
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Por si no los recuerdas, acá te contamos cuáles han sido los grupos del equipo tricolor en la historia de las justas mundialistas.
¿Cuáles han sido los Grupos y rivales de México en los Mundiales?
El cuadro azteca jugará el Mundial número 17 en su historia en tierras cataríes.
Nos remontamos al primer evento de futbol que reunió a gran parte del mundo en Uruguay 1930. Para este torneo, México tuvo que trasladarse en barco para llegar hasta Sudamérica. Poco le bastó a los mexicanos para regresar a sus tierras, tras no sumar un solo punto en el grupo que compartieron con Argentina, Chile, Francia y México.
Uruguay 1930
Resultados Grupo A:
Francia 4-1 México
Chile 3-0 México
Argentina 6-3 México
El tricolor no volvería a participar en una justa global hasta Brasil 1950, en donde tampoco pudieron sumar ni un solo punto.
Brasil 1950
Resultados Grupo A:
Brasil 4-0 México
Yugoslavia 4-1 México
Suiza 2-1 México
Para Suiza 1954, el guión seguiría siendo el mismo, aunque 'El Tri' solo jugó dos partidos por el formato de competencia, que indicaba que una cabeza de serie enfrentaba a un equipo de otro rango.
Suiza 1954
Grupo 1: Brasil, Yugoslavia, Francia y México.
Resultados Grupo A:
Brasil 5-0 México
Francia 3-2 México
México obtuvo su primer punto en un Mundial ante Gales en Suecia 1958
En Suecia 1958, los aztecas marcaron un antes y un después, tras conseguir sus primeros puntos en la historia de un Mundial, tras empatar a un gol con los galeses.
Suecia 1958
Resultados Grupo C:
Suecia 3-0 México
Gales 1-1 México
Hungría 4-0 México
En Chile 1962, México obtuvo su primeros tres puntos en un Mundial
Para el evento ocurrido en Chile, México obtuvo su primera victoria en un Mundial tras vencer a su similar de Checoslovaquia. Pese a esto, los representantes mexicanos quedaron en el lugar 11 de 16.
Chile 1962
Resultados Grupo C:
Brasil 2-0 México
España 1-0 México
Checoslovaquia 1-3 México
Ingalterra 1966
Resultados Grupo A:
Francia 1-1 México
Inglaterra 2-0 México
Uruguay 0-0 México
México albergó por primera vez un Mundial en el año de 1970
México albergó el Mundial de 1970. En este evento, llegó hasta la instancia de Cuartos de Final, en donde fue eliminado por Italia en 'La Bombonera'.
México 1970
Resultados Grupo A:
URSS 0 -0 México
El Salvador 0-4 México
Bélgica 0-1 México
Italia 4-1 México (Cuartos de Final)
Para Argentina 78', México se despidió tras un papelón. Estos fueron los resultados.
Resultados Grupo B:
Túnez 3-1 México
Alemania 6-0 México
Polonia 3-1 México
México 1986, el segundo Mundial en casa de la Selección Mexicana
La Selección Azteca volvería a ser anfritiona de un Mundial en el año de 1986, luego del temblor que asotó a la Ciudad de México un año antes de este evento. Así le fue a el cuadro local:
Resultados Grupo B:
Bélgica 1-2 México
Paraguay 1-1 México
Irak 0-1 México
Bulgaria 0-2 México(Octavos de Final)
Para 1994, viviríamos un cambio generacional importante. ¡La aparición con goles de Luis 'El Doctor' García, será uno de los momentos que nunca olvidaremos en la historia!
Resultados Grupo E:
Noruega 1-0 México
Irlanda 1-2 México
Italia 1-1 México
Bulgaria 1 (3)- 1 (1) México (Octavos de Final)
Alemania Federal 0 (4)-0 (1) México (Cuartos de Final)
FRANCIA 1998
Dolorosa derrota de la Selección Azteca frente a Alemania en Octavos de final.
Resultados Grupo E:
Corea del Sur 1-3 México
Bélgica 2-2 México
Holanda 2-2 México
Alemania 2-1 México (Octavos de Final)
Corea-Japón 2022 tuvo un trágico final para 'El Tricolor' , tras caer en octavos de final ante el acérrimo rival, Estados Unidos.
Corea-Japón 2022
Resultados Grupo G:
Croacia 0-1 México
Ecuador 1-2 México
Italia 1-1 México
Estados Unidos 2-0 México (Octavos de Final)
Para Alemania 2006, México se quedaría en la misma instancia, tras perder ante Argentina, luego de un golazo de Maxi Rodríguez.
Alemania 2006
Resultados Grupo D:
Irán 1-3 México
Angola 0-0 México
Portugal 2-1 México
Argentina 2-1 México (Octavos de Final)
En Sudáfrica 2010, México volvería a ser eliminado por el cuadro argentino en octavos.
Resultados Grupo A:
Sudáfrica 1-1 México
Francia 0-2 México
Uruguay 1-0 México
Argentina 3-1 México (Octavos de Final)
En Brasil 2014, parecía que la Selección Mexicana pasaría esa barrera del '4to' al '5to' partido, sin embargo, Países Bajos le dio la vuelta en el segundo tiempo al partido. ¿No era penal?
Resultados:
Camerún 0-1 México
Brasil 0-0 México
Croacia 1-3 México
Holanda 2-1 México
(Octavos de Final)
En el último Mundial, México entusiasmó a todo un país tras su victoria ante el entonces campeón del Mundo, Alemania, sin embargo, el resultado final fue el mismo, tras quedar eliminados a manos de Brasil.
Grupo F
México 1-0 Alemania
México 2-1 Corea del Sur
México 0-3 Suecia
Octavos de Final
Brasil 2-0 México
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