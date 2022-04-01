Todos los grupos y resultados de México en la historia de Mundiales

La Selección Mexicana está muy cerca de conocer cuál será su destino en la siguiente Copa del Mundo con el Sorteo del Mundial Qatar 2022 este viernes 1 de abril. En este evento, México conocerá a los rivales que enfrentará en el próximo mes de noviembre, cuando dé inicio este torneo.

¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

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Por si no los recuerdas, acá te contamos cuáles han sido los grupos del equipo tricolor en la historia de las justas mundialistas.

¿Cuáles han sido los Grupos y rivales de México en los Mundiales?

El cuadro azteca jugará el Mundial número 17 en su historia en tierras cataríes.

Nos remontamos al primer evento de futbol que reunió a gran parte del mundo en Uruguay 1930. Para este torneo, México tuvo que trasladarse en barco para llegar hasta Sudamérica. Poco le bastó a los mexicanos para regresar a sus tierras, tras no sumar un solo punto en el grupo que compartieron con Argentina, Chile, Francia y México.

El 13 de julio de 1930 México perdió el partido inaugural de todos los Campeonatos del Mundo frente a Francia por 4-1 en Uruguay.

Uruguay 1930

Resultados Grupo A:

Francia 4-1 México

Chile 3-0 México

Argentina 6-3 México

El tricolor no volvería a participar en una justa global hasta Brasil 1950, en donde tampoco pudieron sumar ni un solo punto.

Brasil 1950

Resultados Grupo A:

Brasil 4-0 México

Yugoslavia 4-1 México

Suiza 2-1 México

México jugó con la playera del Gremio ante Suiza en el Mundial Brasil 1950 debido a que el uniforme de ambas selecciones era idéntico y no había de visitante.

Para Suiza 1954, el guión seguiría siendo el mismo, aunque 'El Tri' solo jugó dos partidos por el formato de competencia, que indicaba que una cabeza de serie enfrentaba a un equipo de otro rango.

Suiza 1954

Grupo 1: Brasil, Yugoslavia, Francia y México.

Resultados Grupo A:

Brasil 5-0 México

Francia 3-2 México

El arquero azteca Antonio La Tota Carbajal sería el primer jugador en participar en 5 Campeonatos del Mundo consecutivos: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. El segundo fue el alemán Lothar Matthäus.

México obtuvo su primer punto en un Mundial ante Gales en Suecia 1958

En Suecia 1958, los aztecas marcaron un antes y un después, tras conseguir sus primeros puntos en la historia de un Mundial, tras empatar a un gol con los galeses.

Suecia 1958

Resultados Grupo C:

Suecia 3-0 México

Gales 1-1 México

Hungría 4-0 México

México conseguiría su primer punto en Campeonatos del Mundo en Suecia 1958 contra Gales, el partido terminó 1-0. Fue la tercera participación de La Tota Carbajal.

En Chile 1962, México obtuvo su primeros tres puntos en un Mundial

Para el evento ocurrido en Chile, México obtuvo su primera victoria en un Mundial tras vencer a su similar de Checoslovaquia. Pese a esto, los representantes mexicanos quedaron en el lugar 11 de 16.

Chile 1962

Resultados Grupo C:

Brasil 2-0 México

España 1-0 México

Checoslovaquia 1-3 México

Ingalterra 1966

Resultados Grupo A:

Francia 1-1 México

Inglaterra 2-0 México

Uruguay 0-0 México

México albergó por primera vez un Mundial en el año de 1970

México albergó el Mundial de 1970. En este evento, llegó hasta la instancia de Cuartos de Final, en donde fue eliminado por Italia en 'La Bombonera'.

El primer cambio de la historia del futbol mundial se dio en México 1970 durante el partido entre el Tricolor y la URSS. Salió Anatoly Puzach.

México 1970

Resultados Grupo A:

URSS 0 -0 México

El Salvador 0-4 México

Bélgica 0-1 México

Italia 4-1 México (Cuartos de Final)

Para Argentina 78', México se despidió tras un papelón. Estos fueron los resultados.

Resultados Grupo B:

Túnez 3-1 México

Alemania 6-0 México

Polonia 3-1 México

México 1986, el segundo Mundial en casa de la Selección Mexicana

La Selección Azteca volvería a ser anfritiona de un Mundial en el año de 1986, luego del temblor que asotó a la Ciudad de México un año antes de este evento. Así le fue a el cuadro local:

Resultados Grupo B:

Bélgica 1-2 México

Paraguay 1-1 México

Irak 0-1 México

Bulgaria 0-2 México(Octavos de Final)

Para 1994, viviríamos un cambio generacional importante. ¡La aparición con goles de Luis 'El Doctor' García, será uno de los momentos que nunca olvidaremos en la historia!

Resultados Grupo E:

Noruega 1-0 México

Irlanda 1-2 México

Italia 1-1 México

Bulgaria 1 (3)- 1 (1) México (Octavos de Final)

Alemania Federal 0 (4)-0 (1) México (Cuartos de Final)







|LUIS GARCIA 1994/MEXSPORT

FRANCIA 1998

Dolorosa derrota de la Selección Azteca frente a Alemania en Octavos de final.

Resultados Grupo E:

Corea del Sur 1-3 México

Bélgica 2-2 México

Holanda 2-2 México

Alemania 2-1 México (Octavos de Final)

México pasó por primera vez a la segunda fase en un Campeonato del Mundo celebrado en Europa. En Francia 1998 México ganó a Corea del Sur 3-1; empató con Holanda y Bélgica 2-2 y perdió en la segunda fase contra Alemania 2-1.

Corea-Japón 2022 tuvo un trágico final para 'El Tricolor' , tras caer en octavos de final ante el acérrimo rival, Estados Unidos.

Corea-Japón 2022

Resultados Grupo G:

Croacia 0-1 México

Ecuador 1-2 México

Italia 1-1 México

Estados Unidos 2-0 México (Octavos de Final)

Action photo during the match Mexico vs United States at Oita Bank Dome Stadium, FIFA World Cup Korea-Japan 2002.-- Foto de accion durante el Partido Mexico vs Estados Unidos en el Estadio del Gran Ojo de Oita, Partido Corrrespondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial Corea-Japon 2002, en la foto: Festejo de gol de Estaods Unidos --- 17/06/2002/ MEXSPORT/ |MEXSPORT/MEXSPORT

Para Alemania 2006, México se quedaría en la misma instancia, tras perder ante Argentina, luego de un golazo de Maxi Rodríguez.

Alemania 2006

Resultados Grupo D:

Irán 1-3 México

Angola 0-0 México

Portugal 2-1 México

Argentina 2-1 México (Octavos de Final)

LEIPZIG, GERMANY - JUNE 24: Maxi Rodriguez of Argentina scores in extra time during the FIFA World Cup Germany 2006 Round of 16 match between Argentina and Mexico played at the Zentralstadion on June 24, 2006 in Leipzig, Germany. (Photo by David Cannon/Getty Images)|David Cannon/Getty Images

En Sudáfrica 2010, México volvería a ser eliminado por el cuadro argentino en octavos.

Resultados Grupo A:

Sudáfrica 1-1 México

Francia 0-2 México

Uruguay 1-0 México

Argentina 3-1 México (Octavos de Final)







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En Brasil 2014, parecía que la Selección Mexicana pasaría esa barrera del '4to' al '5to' partido, sin embargo, Países Bajos le dio la vuelta en el segundo tiempo al partido. ¿No era penal?

Resultados:

Camerún 0-1 México

Brasil 0-0 México

Croacia 1-3 México

Holanda 2-1 México

(Octavos de Final)

En el último Mundial, México entusiasmó a todo un país tras su victoria ante el entonces campeón del Mundo, Alemania, sin embargo, el resultado final fue el mismo, tras quedar eliminados a manos de Brasil.

Grupo F

México 1-0 Alemania

México 2-1 Corea del Sur

México 0-3 Suecia

Octavos de Final

Brasil 2-0 México

brasil mexico|Pilar Olivares/REUTERS

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