¿El GTA VI llegará a Nintendo Switch 2? Esto es lo que se sabe

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo uno de los lanzamientos más esperados e importantes que habrá no solo en este año, sino en la última década. El GTA VI está casi listo, por lo que aquí conocerás más respecto a la relación de este videojuego con el Nintendo Switch 2.

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Como sabes, el arribo del GTA VI ha traído consigo un sinfín de polémicas, pues cuando se esperaba que este videojuego fuera lanzado a finales del año pasado, RockStar Games cambió la fecha para noviembre del 2026. Ahora, mucho se ha hablado respecto a su posible llegada a la Nintendo Switch 2.

¿El GTA VI estará disponible para la Nintendo Switch 2?

Mucho se ha hablado respecto al impacto que el GTA VI tendrá para la PlayStation 5, su consola madre y aquella que lo llevará, de acuerdo con estimaciones, a un éxito de talla mundial. No obstante, ahora se habla de la posibilidad de que este videojuego también llegue a la Nintendo Switch 2.

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Esto deriva de una declaración del entrevistados KiwiTalkz a X, misma en donde menciona que una fuente fiable de RockStar Games le comentó que el GTA VI también llegará a esta consola. Cabe mencionar que dicha información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, aunque tampoco ha sido desmentida hasta ahora.

De hecho, la fuente antes mencionada indica que RockStar tiene hasta los primeros días de mayo para confirmar la llegada de su nuevo título para la segunda versión del Nintendo Switch, una consola que, cabe mencionar, llegó a ser vendida en millones de ocasiones a lo largo del año pasado.

¿Cuándo sale el GTA VI?

Un punto a destacar es que el GTA VI verá la luz pública el próximo 19 de noviembre del 2026 y, de acuerdo con la fuente, será este mismo día cuando se lance para la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2. Rumores indican que su precio rondaría los 100 dólares, aunque esto tampoco tiene una verificación oficial.

