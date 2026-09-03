GTA VI sufre nueva filtración; estos son los DETALLES que se revelaron

El GTA VI está muy cerca de llegar, pues su lanzamiento está programado para el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, a poco menos de tres meses de su arribo, se han filtrado nuevos detalles respecto a lo que este videojuego puede presentar. ¿Quieres conocer más al respecto?

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Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos, por lo que era de esperarse que cualquier noticia que lo involucre se vuelva tendencia en redes. Ante este hecho, es preciso conocer más respecto a la nueva filtración del GTA VI.

¿Qué incluye la nueva filtración del GTA VI?

En medio de la información oficial lanzada por Rockstar Games, el portal Level Up mencionó que un grupo de hackers compartió información detallada en torno a lo que se podrá ver en el videojuego, esto en medio de los rumores que indican que el costo de producción del GTA VI ascendió a los más de 2,000 millones de dólares.

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GTA VI (2026) pic.twitter.com/0u1iuGvKVJ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 28, 2026

Estos hackers, además, habrían compartido un manifiesto en el que advierten que están dispuestos a compartir más contenido de la misma forma en cómo ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, un hecho que ha generado cierto malestar y preocupación en los integrantes de Rockstar.

Fue así cuando, durante el pasado 18 de agosto, circularon videos que mostraron el gameplay del GTA VI. Vale mencionar que, de inmediato, el contenido empezó a recibir reclamos derivados de derechos de autor, lo cual sugiere que lo visto en internet sí es material verídico.

¿Cuál será el costo del GTA VI en México?

La República Mexicana es uno de los mercados más interesantes para los amantes del GTA VI, por lo que oficialmente se sabe que el videojuego tendrá un costo de 1,499 pesos en el formato digital bajo su edición Estándar. Por su parte, la Ultimate Edition tendrá un valor de 1,879 pesos.