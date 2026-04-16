OFICIAL: La primera decisión que tomó Guido Pizarro en Tigres UANL tras superar con lo justo a Seattle Sounders

Tigres tuvo dificultades para avanzar de ronda en la Concacaf Champions Cup, pero el gol de visita le permitió superar los Cuartos de Final contra Seattle Sounders. Los universitarios, junto a Toluca, son los únicos equipos mexicanos que siguen en pie en el torneo internacional, pero ahora el plantel deberá afrontar las últimas jornadas de la Fase Regular del Clausura 2026. Guido Pizarro adelantó que habrá cambios en el equipo titular.

Finalizado el duelo ante Seattle, el entrenador argentino asistió a la conferencia de prensa. Allí fue consultado sobre qué decisión tomará respecto al equipo pensando en el próximo duelo de Liga BBVA MX donde deberán enfrentar a Necaxa en Aguascalientes. Sin esconder su estrategia, Pizarro aseguró que utilizará un once inicial alternativo para jugar contra los Rayos en la Jornada 15.

“Sí, nos toca descansar. Seguramente jugará gente que no lo viene haciendo”, fue lo que adelantó el técnico de Tigres pensando en la siguiente fecha del Clausura 2026. Pizarro justificó esta decisión diciendo que el equipo que es habitual titular viene de jugar dos partidos seguidos (Chivas y Seattle), por lo que es hora de que tengan un descanso para darle la oportunidad a jugadores que no vienen sumando minutos.

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Tigres no tiene asegurado su lugar en la Liguilla

En estos momentos, los Felinos se encuentran ubicados en la sexta casilla de la tabla de posiciones del Clausura 2026 con 20 unidades. Sin embargo, están a un solo punto de León, equipo que está fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda en la novena posición.

A falta de tres fechas para que la Fase Regular llegue a su fin, Tigres no deberá perder puntos si desea estar presente en la Fiesta Grande. Existen hasta siete equipos que aún se encuentran peleando por un lugar en la Liguilla y que no están dentro del Top 8, por lo que Pizarro deberá administrar bien las cargas para tener un equipo equilibrado en cancha.

¿Qué le queda a Tigres en la Liga BBVA MX?

Necaxa vs. Tigres | sábado 18 de abril | Jornada 15

Atlas vs. Tigres | miércoles 22 de abril | Jornada 16

Tigres vs. Mazatlán | sábado 25 de abril | Jornada 17.