Guillermo Almada ya habría pedido como refuerzo a este seleccionado nacional para Club América

Así como hay jugadores que iban a ser borrados con André Jardine que hoy seguirían en Club América por Guillermo Almada, ahora se prevén movimientos en el mercado de fichajes. De cara al Apertura 2026, la institución de Coapa estaría buscando como refuerzo a un seleccionado nacional de México. Sin dudas sería un golpe sobre la mesa.

De acuerdo a distintos reportes, Almada pretende como refuerzo a Luis Chávez, el jugador de la Selección Mexicana que juega en el Dinamo Moscú de Rusia. El mediocentro viene de ser tendencia porque marcó uno de los goles de la victoria de México contra Serbia en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El deseo de Guillermo Almada en Club América no sería fácil de cumplir

A pesar de las intenciones que tendría el entrenador uruguayo, Luis Chávez tiene un valor de 6 millones de euros, según Transfermarkt. Además, el mediocentro tiene contrato hasta junio de 2027, con posibilidad de extenderlo por un año más por parte del club.

TE PUEDE INTERESAR:



Luis Chávez viene de superar una lesión en su equipo

El futbolista que sería pretendido por las Águilas de Coapa viene de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Chávez se había lesionado en un entrenamiento con la Selección Mexicana durante la Copa de Oro 2025, en la cual el seleccionado del “Vasco” Aguirre levantó el título pero sufrió la durísima noticia de la grave lesión del mediocentro.

Ahora, justo cuando se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jugador de 30 años está regresando a hacer la actividad deportiva que tanto ama. En ese marco, se espera que Chávez pueda aportarle todas sus buenas condiciones para ayudar al equipo azteca. Con el Dinamo Moscú tuvo unos pocos partidos, pero intentará darlo todo.

Los números de Luis Chávez en su última temporada

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en recolectar estadísticas de los jugadores, los números de Luis Chávez en su última temporada han sido los siguientes:

Partidos jugados: 5

Encuentros como titular: 2

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas

Uffff qué pinche golazo de Luis Chávez y en TUDN dijeron que Guillermo Almada ya lo pidió para el América😮‍💨❤️🇲🇽 pic.twitter.com/mVNQ065Nlx — Roberto Haz (@tudimebeto) June 5, 2026