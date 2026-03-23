Memo Ochoa impactó a los europeos al hacer esto por su patria: el acto de amor que tuvo hacia México

La ausencia de Guillermo Ochoa a la más reciente convocatoria del AEL Limassol había generado muchas dudas entre la afición mexicana. En estos momentos, el conjunto de Chipre se está jugando la permanencia en la liga chipriota, por lo que su ausencia despertó preocupación sabiendo que es el portero titular de su equipo. Sin embargo, la verdadera razón por la que estuvo ausente tiene como respuesta a la Selección Mexicana.

Diversos reportes aseguran que el ‘Memo’ Ochoa le solicitó al Limassol si podía sumarse a la concentración de México con anterioridad, con el objetivo de hacerse un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Así es como el guardameta concentró de forma prematura con el equipo nacional, dejando a un lado a su club en Europa.

|Crédito: Instagram / @yosoy8a

De esta manera, Ochoa dejó a la vista de todos su amor por México y, desde este sábado 21 de marzo, se encuentra entrenando bajó las órdenes del ‘Vasco’ Aguirre, quien considera al portero de 40 años como uno de los candidatos más serios a disputar el Mundial 2026 con la selección azteca.

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Guillermo fue convocado para afrontar la fecha FIFA de este mes de marzo donde México enfrentará a Portugal y a Bélgica el día 28 y 31 respectivamente. Cabe destacar que Ochoa no era citado por la Selección Mexicana desde la Copa Oro 2025 que el equipo nacional terminó obteniendo tras derrotar a Estados Unidos en la final.

|Guillermo Ochoa

AEL Limassol no pasó sustos sin Ochoa

El equipo chipriota no extrañó la ausencia del portero mexicano, ya que empataron 1-1 contra Ethnikos Achnas, partido correspondiente a la Fase de Descenso de la primera división de Chipre.

Ochoa tiene un pie y medio dentro del Mundial 2026

Tras conocerse la lesión de Luis Ángel Malagón, la cual lo tendrá fuera de las canchas hasta los meses finales del 2026, ‘Memo’ Ochoa tomó su lugar y pelea por ser el segundo portero de México en la Copa del Mundo. Con su lugar prácticamente asegurado, buscará demostrarle a Aguirre que tiene condiciones para ser titular y pelear mano a mano con Raúl ‘Tala’ Rangel, guardameta que es considerado como la primera opción por el cuerpo técnico.

En este contexto, el ‘Memo’ Ochoa está cada vez más cerca de disputar su sexto Mundial con México, convirtiéndose en historia pura del seleccionado nacional.

