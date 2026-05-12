Guillermo Ochoa es víctima de Messi a escasos días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El arquero de la Selección Mexicana Guillermo Ochoa y la leyenda del futbol mundial aún vigente Lionel Messi, protagonizan junto a otros grandes futbolistas del mundo, un divertido spot publicitario que surge a solo un mes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 tm.

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Ochoa, quien ya ha reportado con la Selección Mexicana como primer jugador fóraneo que llega de avanzada, grabó este anuncio en recientes fechas y se muestra como el arquero del equipo mexicano o al menos el que ha elegido una cervecera para este anuncio.

En él, Lionel Messi se mantiene como el crack mundial y en el lobby de un hotel de lujo junto a otros jugadores, rompen con la calma y juegan entre los turistas, trabajdores y más.

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Ahí Ochoa aparece bajando de un elevador y entre dos pilares asume el rol de arquero y el indicado para detener los disparos de Messi, lo cual no logra realizar.

Otras figuras que aparecen en el anuncio donde destacan Ochoa y Messi

Ese comercial fue un desfile de personalidades y figuras del mundo del futbol, pues también lucieron en diferentes instantes Lautaro Martínez, Alex Morgan, el ex-jugador Ronaldo, Sergiño Dest, Nico Paz, Christian Pulisic y otras personalidades fuera del futbol.

Todo esto llega cuando se acaba de cumplir el lunes 11 de mayo, el conteo regresivo de un mes para que se celebre la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, co el partido inaugural de México ante Sudáfrica, que podrás ver por Azteca Deportes, además de otros 31 partidos incluida la gran Final del torneo.