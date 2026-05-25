¡Tiembla Tala Rangel! Guillermo Ochoa sorprende con grandes ATAJADAS en la Selección

Francisco Guillermo Ochoa, guardameta de 40 años de edad, se dice listo para disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA en este 2026. Y si bien todo pinta a que Raúl Rangel será el portero titular de la Selección Mexicana, lo anterior no estaría completamente confirmado por Javier Aguirre.

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Guillermo Ochoa pasó de no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a ser considerado el segundo portero por detrás del Tala, esto después de la lesión de Luis Malagón. Ante este hecho, vale decir que la decisión de Javier Aguirre podría no estar cien por ciento confirmada por el entrenador mexicano.

¿Guillermo Ochoa ha sorprendido a Javier Aguirre en la Selección?

Han pasado varios días desde que Guillermo Ochoa ha entrenado en el Centro de Alto Rendimiento, por lo que ha deslumbrado de forma interesante a los miembros del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, destacando al entrenador Javier Aguirre, a unos días para el Mundial 2026.

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Tal situación podría poner en jaque a Javier Aguirre de cara al cuadro titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Bajo este contexto, se espera que el Vasco utilice los próximos dos juegos amistosos de la Selección Mexicana para elegir a su portero titular de cara al siguiente Mundial, esto recordando que los siguientes enfrentamientos serán ante Australia y Serbia, respectivamente hablando.

¿Cuántas atajadas tuvo Guillermo Ochoa en los Mundiales anteriores?

Guillermo Ochoa fue titular con la Selección Mexicana en los últimos tres mundiales, mismos en donde tuvo una destacada actuación. Y es que, mientras en Brasil 2014 tuvo 14 atajadas clave, en Rusia 2018 las mismas ascendieron a 16, mientras que en Qatar 2022 tuvo 15 atajadas.