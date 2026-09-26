¡HÁBLENSEEEE! Hormiga y Chucky chocan buscando el gol y terminan reventando el poste

¡HÁBLENSEEEE! Hormiga González y Chucky Lozano protagonizaron una de las jugadas más insólitas del México vs Colombia.

Los dos mexicanos atacaron prácticamente el mismo balón en una acción que recordó a los Hermanos Korioto, pero la oportunidad terminó estrellándose en el poste. 😱⚽ ¡México volvió a quedarse muy cerca del gol!

