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¡HÁBLENSEEEE! Hormiga y Chucky chocan buscando el gol y terminan reventando el poste

¡Solo faltó la catapulta infernal! 😂🔥 Hormiga González y Chucky Lozano fueron por el mismo balón, protagonizaron una acción digna de los Hermanos Korioto y México terminó mandándola al poste. ¡ERA BUENÍSIMA!

Por: Azteca Deportes

¡HÁBLENSEEEE! Hormiga González y Chucky Lozano protagonizaron una de las jugadas más insólitas del México vs Colombia.

Los dos mexicanos atacaron prácticamente el mismo balón en una acción que recordó a los Hermanos Korioto, pero la oportunidad terminó estrellándose en el poste. 😱⚽ ¡México volvió a quedarse muy cerca del gol!