Halloween, leyenda de la lucha libre, revela que pensó en quitarse la vida por culpa de las drogas

Halloween es considerado, por muchos expertos en la materia, como uno de los precursores de la lucha extrema en México en compañía de su amigo, Damián 666. Ambos sobresalen en el país gracias a la calidad de sus luchas, aunque pocos saben lo que el luchador en turno ha tenido que lidiar fuera del cuadrilátero.

En más de una ocasión Halloween ha hecho una diferencia clara entre lo que es la lucha extrema y la lucha libre, aunque entiende que, gracias a sus bases, puede estar perfectamente en ambas. Ahora bien, ¿sabías que “La Calabaza Asesina” pensó en quitarse la vida por culpa de las drogas en el pasado?

¿Quién es, en dónde nació y cuántos años tiene Halloween?

Nacido el Tijuana Baja California el 22 de mayo de 1971, Manuel Ortiz Partida, nombre de pila de Halloween, es un luchador extremo de 54 años de edad que ha tenido la fortuna de formar parte de distintas empresas en México y el mundo, destacando su labor en la AAA.

Penta haciendo el clásico "pasito" de entrada de Halloween en Los Perros del Mal...

¿En qué facciones ha estado Halloween en su carrera?

A Halloween se le reconoce por la espectacular dupla que hizo con Damián 666 en cuanto a luchas extremas se refiere; sin embargo, “La Calabaza Asesina” también tuvo la oportunidad de formar otros equipos como La Familia de Tijuana e, incluso, llegó a formar parte de Los Perros del Mal.

¿Halloween pensó en el suicidio por culpa de las drogas?

Durante una charla con el canal de YouTube de Latin Loven, Ortiz Partida reconoció que probó las drogas por primera vez a los 33 años, pero que desde ese momento su vida cambió por completo pues, por culpa de estas, perdió lo más valioso que tenía, entre lo que destaca su familia y su dinero.

La situación con Halloween fue tan delicada que, incluso, pensó en el suicidio al ver cómo su vida terminaba por culpa de las adicciones. Y si bien ahora mismo reconoce que le falta camino por andar, también considera que ha avanzado mucho en este aspecto, por lo que recomienda a las nuevas generaciones evitar cualquier tipo de sustancia adictiva.

¿Qué hacer ante pensamientos suicidas?

Si conoces o sabes de alguna persona que esté enfrentando pensamientos suicidas, se recomienda llamar a la Línea VIDA 800 900 8432 , misma que cuenta con un servicio de 24 horas. De igual modo, no descartes visitar sitios como la Asociación Mexicana de Suicidología, misma que te brindará consejos y más detalles al respecto.