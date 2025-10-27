EXPLOTA Hijo de Dr. Wagner Jr: el video que confirma su disgusto en la WWE

Hijo de Dr. Wagner Jr. fue uno de los 3 mexicanos que participaron en el evento de paga de la WWE llamado Halloween Havoc, el cual se realizó este fin de semana con el objetivo de conmemorar la festividad que se celebra en Estados Unidos el 31 de octubre . Sin embargo, el luchador con la más cara más hermosa del mundo explotó durante la función, pues así lo demostró una imagen que le está dando la vuelta al mundo.

La tercera generación de la Dinastía Wagner enfureció en el evento de NXT debido a que Ethan Page le rompió la máscara conmemorativa que utilizó, la cual tuvo un diseño en honor a la que utilizó Rey Mysterio Jr. en Halloween Havoc en 1997. El gladiador, quien cambió su nombre por una razón conmovedora , no perdonó tal hecho y se fue con todo a su rival para golpearlo a diestra y siniestra.

Hijo de Wagner Hijo de Dr. Wagner Jr se molestó con Ethan Page por romperle la máscara que utilizó en honor a Rey Mysterio Jr

El luchador con la máscara más hermosa del mundo le propinó una golpiza al canadiense; sin embargo, no se pudo alzar con la victoria, por lo que perdió la oportunidad de llevarse el Campeonato Norteamericano.

TE PUEDE INTERESAR:



La gran entrada de Hijo de Dr. Wagner Jr en el evento de la WWE

Hijo de Dr. Wagner Jr. tuvo una gran entrada en Halloween Havoc, pues lo hizo con una máscara en tonos morados y grises, similar a la que utilizó Rey Mysterio Jr, en el evento de 1997, cuando se llevó el triunfo y el Campeonato de Peso Crucero de la WCW al derrotar a Eddie Guerrero.

El luchador mexicano no pudo replicar el hito de la superestrella de la WWE, pero causó un gran impacto en la afición que se dio cita al evento, cuya finalidad fue celebrar Halloween con escenografía acorde a la festividad estadounidense.

No solo fue Hijo de Dr. Wagner Jr, los otros 2 mexicanos que participaron en Halloween Havoc

Halloween Havoc tuvo presencia mexicana, pues además de Hijo de Dr. Wagner Jr. también participaron La Parka y Mr. Iguana, quienes también tuvieron resultados adversos al caer ante Je’Von Evans y Leon Slater. No obstante, lo que llama la atención es la participación que han tenido últimamente los luchadores aztecas en la empresa WWE.