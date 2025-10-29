Se filtra video de Dominik Mysterio cuando era niño; las redes enternecen

Parte de la esencia que hace grandes a los luchadores es la capacidad para renovarse y cambiar cuando es necesario. Aunque algunos mantienen su estilo y personaje durante casi toda su carrera, mientras que otros requieren un cambio que los haga leyendas. En ese sentido, este video demuestra por qué Dominik Mysterio se está convirtiendo en una figura del wrestling y la lucha libre en la época moderna.

¿Cómo lucía Dominik Mysterio cuando era un niño?

La muestra más práctica de la ternura que irradiaba Dom de pequeño es la historia que WWE creó alrededor de la custodia del niño entre Rey y Eddie Guerrero. En aquella oportunidad parte vital de ese arco recaía en la figura de un Dominik que se enfrentó a la vorágine de la gente y de las cámaras encima de él. Sin embargo, otro video que se propagó en internet le muestra a él recorriendo su habitación con su padre.

En esta pieza se ve cómo Rey Mysterio permite a las cámaras que pasen a observar la preciosa habitación de Dominik. Se nota la herencia luchística en el gusto del hijo del amo del 619. Hay un vistazo de sus juguetes, de fotos con otros peleadores y el hoy autodenominado King of The Luchadores indicando quién era cada uno cuando Rey le indica la fotografía.

¿Cómo ocurrió un cambio tan drástico en la carrera de Dominik Mysterio?

Sin embargo, el Sucio Dom no vive más de aquel niño tierno y bien portado que forjó así sus primeros años de carrera. Para salir del pesado legado de su padre como el máximo ejemplo de buen luchador que es querido por todos, Dominik Mysterio apostó por otra cosa, la cual fue convertirse en el mejor heel de la empresa. Por ello, en estos momentos Dom es querido y odiado al mismo tiempo.

Además, el cruce de empresas le está cayendo de maravilla al joven de 28 años, que encontró en México un cariño casi inmediato. Prueba de ello fueron sus primeras irrupciones en los eventos de AAA, donde los recintos prácticamente se caían por verle incursionado directamente en las lonas mexicanas.