ÚLTIMA HORA: Blue Demon Jr. sigue en terapia intensiva tras fuerte accidente; esto es lo que se sabe de su estado de salud

El hijo de una de las máximas leyendas de la lucha libre se encuentra hospitalizado, luego de sufrir un accidente automovilístico el lunes 27 de octubre

José Alejandro
Lucha Azteca
Blue Demon Jr. sigue en terapia intensiva después de sufrir un accidente automovilístico la madrugada de lunes 27 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). No obstante, el luchador, quien fue quemado por Halloween , se encuentra estable y fuera de peligro, así lo informó su familia y equipo de trabajo a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

El luchador, quien estuvo a punto de ser suplantado por una estrella , se encuentra en terapia intensiva desde que ingresó al hospital, aunque en las últimas horas permanece en el área especializada por recomendación médica, a fin de tenerlo en observación, ya que hasta el momento su valoración ha sido favorable.

Blue Demon Jr
@bluedemonjr
El luchador mexicano se encuentra en terapia intensiva desde el lunes, aunque su estado de salud es favorable

Agradecemos las muestras de cariño, apoyo y las oraciones hacia su pronta recuperación, así como el respeto a su privacidad y la de su familia durante el proceso”, se lee en el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué le sucedió a Blue Demon Jr.?

El hijo de una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana sufrió un accidente automovilístico la madrugada del lunes 27 de octubre en la CDMX, aunque aún no se revelan más detalles del percance que dejó al gladiador en terapia intensiva. El único dato que se dio a conocer es que viajaba solo, pero se desconoce si hubo afectación a terceros.

La familia y equipo del luchador detalló que en su momento se darán a conocer más detalles acerca de lo sucedido y será a través de las redes sociales donde se informará sobre las actualizaciones del estado de salud de Blue Demon Jr.

Las cancelaciones de Bue Demon Jr. tras su accidente

Blue Demon Jr, tuvo que cancelar su participación en la función llamada “Castillo del Terror”, la cual se realizó el jueves 30 de octubre en la Arena Naucalpan. El luchador iba a tener un cuadrangular junto DMT Azul, Pirata Morgan y Dr. Wagner Jr. por el Campeonato Intercontinental Completo IWRG, en un duelo llamativo, pues el gladiador que lograra meter a su rival a un ataúd sería el ganador.

José Alejandro

