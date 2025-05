Harvard lo descubrió: la falta de ejercicio por pereza es en realidad algo más preocupante

Realizar ejercicio es fundamental para llevar a cabo una vida sana, así como también llevar a cabo una dieta saludable. La actividad física también es importante para las personas con sobrepeso, por lo que será de utilidad conocer el mejor deporte para bajar de peso, según la ciencia . Sin embargo, es cierto que muchas personas no hacen ejercicio por pereza, pero según Daniel E. Lieberman, biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard, asegura que esto es normal, ya que los humanos están evolutivamente preparados para evitar los esfuerzos innecesarios.

Según cuenta en su libro Ejercitados: por qué algo para lo que no evolucionamos es saludable y gratificante, el investigador afirma que existe evidencia antropológica de que los hombres y mujeres no están diseñados para hacer ejercicio constantemente. Anteriormente, Harvard explicó qué se necesita para triunfar en el futbol , pero ahora Lieberman menciona que obligar a las personas a hacer ejercicio es pedirles que elijan “hacer algo que es inherentemente anormal, en el sentido de que evolucionamos para no hacerlo”.

Unsplash Las personas evolucionamos para no hacer esfuerzos innecesarios, como el ejercicio, según Harvard.

De acuerdo a la explicación que realizó el biólogo, a lo largo de la evolución los humanos avanzaron para ser “físicamente activos”. No obstante, ejercicios como por ejemplo ir al gimnasio o salir a correr son actividades que tienen como fin mejorar la salud y estar en forma, cuestiones de esta época. Finalmente, Lieberman explica que las personas tenemos estos instintos profundamente arraigados para evitar la actividad física innecesaria, porque hasta hace poco era beneficioso evitarla. Es decir, ser perezoso es normal, según el autor.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué consejos brindó Lieberman para las personas que no tienen entusiasmo por el ejercicio?

En primer lugar, el biólogo recomendó no sentirse mal con uno mismo: “No te enojes, no te sientas mal por no querer hacer ejercicio. Debes ser compasivo contigo mismo”. Luego aconsejó que lo primordial es superar la frustración inicial, que sucede por ejemplo cuando hace mucho frío.

Por otro lado, Lieberman recordó que los humanos evolucionaron para ser físicamente activos por solo dos razones: cuando era necesario o socialmente gratificante. “Si queremos ayudarnos a hacer ejercicio, hazlo divertido pero también necesario. Una de las maneras de hacerlo necesario es hacerlo social, como ser parte de un grupo de corredores. La obligación lo vuelve divertido, social y necesario”, sentenció.