Marcel Ruiz rompe el silencio tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026: esto fue lo que dijo

Marcel Ruiz no fue considerado en la convocatoria de los jugadores de la Liga BBVA MX con la Selección Mexicana, aunque han salido versiones de que todavía puede subirse al barco y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, en gran medida por su gran rendimiento en los últimos partidos, como contra el LAFC. Entre tanto, el mediocampista rompió el silencio en sus redes sociales, donde compartió que han sido semanas muy difíciles.

El jugador de 25 años ha sido el centro de atención y de conversación, luego de optar por no operarse la rodilla, pese a tener parcialmente roto el ligamento cruzado anterior. En lugar de ello, se sometió a un tratamiento que lo dejó fuera de las canchas por algunas semanas, para después volver, aunque de principio parecía que estaba al 100%.

El mediocampista escribió un mesanje en redes sociales donde espresó su sentir tras semanas complicadas.|@marcelruizsuarez

“Han sido semanas muy difíciles, llenas de golpes físicos y emocionales. En silencio, escuchando a todos opinar sin tener idea de lo que estaba pasando, pero siempre tranquilo. Gracias al club, afición y a mis compañeros por todo el apoyo y por nunca dejar de confiar en mí. Estamos en una final más”, escribió Marcel en su cuenta de Instagram.

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¿Hay probabilidad de que Marcel Ruiz vaya a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ruiz decidió no someterse a cirugía con el objetivo de disputar su primer mundial, ya que apuntaba para ser convocado por Javier Aguirre, quien en los partidos lo mandó de titular y, según expertos, no decepcionó.

De acuerdo con David Medrano Félix, el jugador del Toluca tiene posibilidades de ir al mundial, siempre y cuando mantenga el ritmo y destaque en su club como lo ha hecho en los últimos partidos. Tal es el caso de Richard Ledezma de Chivas, quien no fue convocado a la concentración, pero tendría su lugar asegurado por las lesiones de Julián Araujo y Rodrigo Huescas.

En el caso de Marcel, venía sin jugar cuando el “Vasco” dio la lista de los 12 jugadores de la Liga BBVA MX, por lo que sería mejor que jugara con su club y de ahí tomar una decisión con el cuerpo técnico sobre llevarlo o descartarlo.

Será hasta el 1 de junio cuando Aguirre dé la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en la justa veraniega. Por lo pronto, el nacido en Yucatán es pieza clave de su equipo, con el que disputará una final de Concachampions.