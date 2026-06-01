México: en qué ciudad nació cada uno de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por fin fue confirmada por Javier Aguirre y muchos se preguntan dónde nació cada uno de los 26 jugadores citados de la Selección Nacional de México. Lo cierto es que los futbolistas se dividen en distintas ciudades, formando un seleccionado muy federal.

Mientras algunos comparan los números de Memote Martínez y Germán Berterame por la convocatoria del “Vasco” Aguirre en México, gran parte de los mexicanos quieren saber si su ciudad tiene algún representante o no.

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¿Dónde nació cada jugador de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

PORTEROS

Raúl Rangel — Ciudad Guzmán, Jalisco

Guillermo Ochoa — Guadalajara, Jalisco

Carlos Acevedo — Torreón, Coahuila

DEFENSAS

Jorge Sánchez — Torreón, Coahuila

Israel Reyes — Autlán de Navarro, Jalisco

César Montes — Hermosillo, Sonora

Johan Vásquez — Navojoa, Sonora

Jesús Gallardo — Heroica Cárdenas, Tabasco

Mateo Chávez — San Pedro Garza García, Nuevo León

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MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira — Ciudad de México

Orbelín Pineda — Coyuca de Catalán, Guerrero

Álvaro Fidalgo — Asturias (España)

Brian Gutiérrez — Illinois (Estados Unidos)

Luis Romo — Ahome, Sinaloa

Edson Álvarez — Tlalnepantla, Estado de México

Obed Vargas — Alaska (Estados Unidos)

Gilberto Mora — Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Luis Chávez — Cihuatlán, Jalisco

Martinoli reveló que 6 de los convocados suman en promedio 150 minutos en los últimos 6 meses.|Selección Nacional de México

ATACANTES

Roberto Alvarado — Salamanca, Guanajuato

César Huerta — Guadalajara, Jalisco

Alexis Vega — Ciudad de México

Julián Quiñones — Nariño (Colombia)

Guillermo Martínez — Celaya, Guanajuato

Armando González — Celaya, Guanajuato

Santiago Gimenez — Buenos Aires (Argentina)

Raúl Jiménez — Tepeji del Río, Hidalgo

Jalisco: El estado con más jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estado de Jalisco lidera la lista por un amplio margen como el principal semillero de esta convocatoria, aportando un total de 5 futbolistas: Guillermo Ochoa y César Huerta (Guadalajara), Raúl Rangel (Ciudad Guzmán), Israel Reyes (Autlán de Navarro) y Luis Chávez (Cihuatlán)

¿Cuántos jugadores nacidos en Ciudad de México hay en la Selección Mexicana?

Las ciudades que más jugadores reparten para la Selección Mexicana son Guadalajara, Celaya y Ciudad de México. Pues la CDMX tiene dos futbolistas representando al país en el mundial de futbol: Erik Lira y Alexis Vega. Por otra parte, hay cinco jugadores que nacieron fuera de México.

