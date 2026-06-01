México: en qué ciudad nació cada uno de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Mexicana tiene mayoría de sus nacidos en Jalisco
La lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por fin fue confirmada por Javier Aguirre y muchos se preguntan dónde nació cada uno de los 26 jugadores citados de la Selección Nacional de México. Lo cierto es que los futbolistas se dividen en distintas ciudades, formando un seleccionado muy federal.
Mientras algunos comparan los números de Memote Martínez y Germán Berterame por la convocatoria del “Vasco” Aguirre en México, gran parte de los mexicanos quieren saber si su ciudad tiene algún representante o no.
¿Dónde nació cada jugador de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
PORTEROS
- Raúl Rangel — Ciudad Guzmán, Jalisco
- Guillermo Ochoa — Guadalajara, Jalisco
- Carlos Acevedo — Torreón, Coahuila
DEFENSAS
- Jorge Sánchez — Torreón, Coahuila
- Israel Reyes — Autlán de Navarro, Jalisco
- César Montes — Hermosillo, Sonora
- Johan Vásquez — Navojoa, Sonora
- Jesús Gallardo — Heroica Cárdenas, Tabasco
- Mateo Chávez — San Pedro Garza García, Nuevo León
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MEDIOCAMPISTAS
- Erik Lira — Ciudad de México
- Orbelín Pineda — Coyuca de Catalán, Guerrero
- Álvaro Fidalgo — Asturias (España)
- Brian Gutiérrez — Illinois (Estados Unidos)
- Luis Romo — Ahome, Sinaloa
- Edson Álvarez — Tlalnepantla, Estado de México
- Obed Vargas — Alaska (Estados Unidos)
- Gilberto Mora — Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Luis Chávez — Cihuatlán, Jalisco
ATACANTES
- Roberto Alvarado — Salamanca, Guanajuato
- César Huerta — Guadalajara, Jalisco
- Alexis Vega — Ciudad de México
- Julián Quiñones — Nariño (Colombia)
- Guillermo Martínez — Celaya, Guanajuato
- Armando González — Celaya, Guanajuato
- Santiago Gimenez — Buenos Aires (Argentina)
- Raúl Jiménez — Tepeji del Río, Hidalgo
Jalisco: El estado con más jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El estado de Jalisco lidera la lista por un amplio margen como el principal semillero de esta convocatoria, aportando un total de 5 futbolistas: Guillermo Ochoa y César Huerta (Guadalajara), Raúl Rangel (Ciudad Guzmán), Israel Reyes (Autlán de Navarro) y Luis Chávez (Cihuatlán)
¿Cuántos jugadores nacidos en Ciudad de México hay en la Selección Mexicana?
Las ciudades que más jugadores reparten para la Selección Mexicana son Guadalajara, Celaya y Ciudad de México. Pues la CDMX tiene dos futbolistas representando al país en el mundial de futbol: Erik Lira y Alexis Vega. Por otra parte, hay cinco jugadores que nacieron fuera de México.