Hay una posición en la Selección Nacional de México que estaría cubierta por futbolistas que solo juegan en Europa

Javier Aguirre ya tiene el 80% de la lista de jugadores que convocará a la Selección Nacional de México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arrancará el 11 de junio contra Sudáfrica . Sin embargo, una posición donde tiene dudas es en la lateral derecha, pese a que estaría cubierta por futbolistas que juegan en Europa.

Con el nuevo fichaje de Jorge Sánchez al PAOK, el combinado azteca tiene 3 prospectos de laterales derechos que juegan en el viejo continente, pero ninguno de ellos tiene amarrado el puesto a 4 meses del arranque del mundial, por lo que el “Vasco” sigue experimentando con nuevos jugadores.

Julián Araujo, Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez son los laterales derechos que juegan en Europa.|Julián Araujo, @rodrigohuescas18 y @sanchezjorgie4

Los candidatos de la lateral derecha de la Selección Nacional

Jorge Sánchez : El ahora nuevo jugador del PAOK regresa nuevamente a Europa tras un gran paso por Cruz Azul, donde conquistó la Concachampions. Es de los recurrentes de Javier Aguirre, pero no le termina de convencer. Además, es sumamente criticado por la afición.

: El ahora nuevo jugador del PAOK regresa nuevamente a Europa tras un gran paso por Cruz Azul, donde conquistó la Concachampions. Además, es sumamente criticado por la afición. Julián Araujo: El exjugador del Barcelona parece completamente descartado, pues no es convocado al combinado azteca desde la Copa Oro 2025 , ello en gran medida a su poca actividad en Inglaterra. Por ello, decidió marcharse al Celtic.

El exjugador del Barcelona parece completamente descartado, pues , ello en gran medida a su poca actividad en Inglaterra. Por ello, decidió marcharse al Celtic. Rodrigo Huescas: Es el lateral derecho que apunta a ser uno de los convocados, siempre y cuando se recupere de una lesión de rotura de ligamento cruzado.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe mencionar que Aguirre también ha utilizado en el puesto a Israel Reyes del América y quien tiene amplias posibilidades de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, según David Medrano Félix. Otro jugador que se puede colar en caso de que los europeos no estén a tope es Richard Ledezma, quien recientemente fue convocado para los partidos por Centro y Sudamérica.

No obstante, fue el mismo periodista de Azteca Deportes quien declaró que el jugador de Chivas no tiene posibilidades de ir al mundial por sus condiciones de juego, ya que Javier necesita un lateral derecho que defienda y no tanto que ataque, como es el caso de Ledezma.