Henry Martín deberá irse del Club América si no acepta esta condición

El futuro de uno de los referentes del Club América podría definirse durante los próximos meses. La directiva tendrá que tomar una decisión importante con Henry Martín antes de que termine su contrato. Existe una condición que podría marcar el rumbo de su continuidad. De lo contrario, el delantero tendría que buscar un nuevo destino para seguir su carrera.

Mientras América incorporó a un ex Pumas, la directiva se enfoca también en Henry Martín, capitán de las Águilas y uno de los jugadores más importantes del club en los últimos años. Las lesiones han limitado su continuidad y ya se analiza cómo resolver su situación contractual de cara a 2027.

|MEXSPORT

Henry Martín tendría que aceptar una reducción salarial en el Club América

El contrato del delantero finaliza en enero de 2027 y la renovación ya aparece sobre la mesa. De acuerdo con el escenario actual, la única posibilidad para continuar en el Club América sería aceptar una disminución importante de su salario.

TE PUEDE INTERESAR:



La directiva no contemplaría extender el vínculo bajo las mismas condiciones económicas. La decisión también está relacionada con el nuevo proyecto deportivo del club con Guillermo Almada como DT. La edad, su historial reciente de lesiones y el tiempo fuera de las canchas son factores claves.

|MEXSPORT

Henry Martín también tiene otra alternativa

Si no existe un acuerdo para renovar el contrato, el delantero podría salir como agente libre cuando finalice su vínculo. Esa opción le permitiría negociar con cualquier equipo de la Liga BBVA MX o del extranjero sin dejar un ingreso económico en Coapa.

Los próximos meses serán determinantes para ambas partes. Mientras el Club América evalúa su planificación deportiva, Henry Martín buscará recuperar continuidad y demostrar que todavía puede aportar dentro del terreno de juego.

Los números recientes de Henry Martín con el Club América

Las lesiones marcaron las últimas temporadas del atacante. En el Clausura 2026 disputó 264 minutos. En el Apertura 2025 apenas jugó 11 minutos y en el Clausura 2025 acumuló 404. Durante esos tres torneos únicamente convirtió un gol, cifras que reflejan las dificultades físicas que atravesó y que hoy alimentan las dudas sobre su continuidad con las Águilas.

