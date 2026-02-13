Henry Martín rompió el silencio en Club América y dijo algo que nadie esperaba: “Me gusta venir y dar la cara”

Henry Martín está envuelto en la polémica, luego de dar declaraciones que no cayeron nada bien en el seno del Club América ni en sus aficionados, quienes se molestaron ante tal hecho y no se lo perdonaron. Por lo anterior, el delantero rompió el silencio y dijo algo que nadie esperaba.

El capitán del conjunto de Coapa dio la cara en zona mixta, pese a que no le tocaba dar entrevistas, en la previa del Clásico Nacional entre las Águilas y las Chivas, que tienen en su plantel a un jugador que tiene más goles que todo el club azulcrema.

El delantero salió a aclarar la polémica que generaron sus comentarios hacia la afición americanista.|@HenryMatinM

“Me gusta venir y dar la cara. Definitivamente, se malinterpretó, yo cuando hablaba de esa situación, hablaba que primero tienes que estar bien tú, tu familia y los tuyos para poder alegría a los demás. Por su puesto que la afición es muy importante, porque sin ellos no somos nada. Yo me debo al americanismo. [aunque] yo no nací siendo americanista, pero hoy por hoy soy el más americanista”, declaró Martín en zona mixta ante los medios de comunicación.

La razón del porqué Henry Martín rompió el silencio

El jugador de 33 años hizo declaraciones que no le cayeron nada bien al aficionado azulcrema, al considerar que pese a dar su mayor esfuerzo, “la gente no va a estar feliz”. Prueba de ello, las críticas que ha recibido en el último año debido a que no está a punto por sus lesiones, pese a que es el capitán del equipo y formó parte fundamental en la obtención del tricampeonato.

https://x.com/deportesWRADIO/status/2022062261351985576?s=20

“Yo no trabajo para la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia y por la agente que me quiere”, fueron las palabras del mundialista en Qatar 2022, quien agregó que acepta las críticas siempre y cuando vengan de personas que él considera seres queridos.

Por lo anterior, el oriundo de Yucatán salió a dar su versión de las palabras, las cuales consideró que se malinterpretaron previo al América contra Chivas, que se disputará este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Akron.