La HORA EXACTA de la transmisión de la presentación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana

Este jueves 10 de septiembre del 2026, la Selección Mexicana tendrá una rueda de prensa en la que van a presentar ante todos los medios a Rafael Márquez como el nuevo entrenador de México.

Si bien, ya fue confirmado en redes sociales como el nuevo DT de la Selección Mexicana, se espera que HOY de sus primeras declaraciones de forma oficial ante los medios de comunicación previo a sus primeros partidos que dirigirá al mando de México en el mes de septiembre.

De igual forma, se espera que Rafa pueda hablar un poco de cómo formó a su cuerpo técnico, la idea de juego que puede tener con la Selección Mexicana y parte de lo que buscará formar en su proceso de cuatro años.

HORA EXACTA para ver la presentación de Rafael Márquez

La presentación de Rafael Márquez la vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Además, de poder seguir la transmisión por las redes sociales de Azteca Deportes pues el evento será transmitido por Youtube, Facebook y TikTok.

La transmisión arranca en punto de las 10:30 am tiempo del centro de México con la participación de Inés Sains, Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos 'Warrior' Guerrero para poder llevarte todos los detalles que pasan al rededor de la ceremonia, con una entrevista exclusiva a Rafael Márquez y como siempre, el analisis de todos sobre lo que viene con la Selección Mexicana en este nuevo proceso que inicia.

Un evento clave para la Selección Azteca, en el que te llevaremos toda la información y los mejores momentos para que puedas disfrutarlo como si estuvieras en persona.