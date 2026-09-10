ÚLTIMA HORA: La OPINIÓN de la “Hormiga” González sobre Rafa Márquez tras ser presentado con la Selección Mexicana

Uno de los primeros jugadores de la Selección Mexicana en dar su opinión tras la presentación de Rafael Márquez como entrenador fue Armando 'Hormiga' González.

ASÍ INICIA LA ERA DE RAFAEL MÁRQUEZ 👏



10 de septiembre de 2026, el día en el que el fútbol Mexicano decidió darle a Rafa Márquez la oportunidad de iniciar una nueva era en el fútbol Azteca #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/7EIX7r3QxR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

El mensaje de la 'Hormiga' González a Rafael Márquez

Este jueves 10 de septiembre, Rafa fue presentado en el CAR ante los medios como el entrenador de México y la 'Hormiga' González le mandó un mensaje totalmente en exclusiva por TV Azteca Deportes luego de estar en entrevista con Omar Villarreal.

'Hormiga' reveló que Rafa es uno de los mejores juagdores que han salido de México, expresó que se siente feliz de que se siga con un proceso por el buen nivel que mostraron en el Mundial de 2026 y seguir con esa misma idea de juego los va a beneficiar.

"Muy bien, es Rafa Márquez, que te puedo decir, de los mejores jugadores que ha dado nuestro país, si no de los 3 más importantes. Que te puedo decir que no se haya dicho de Rafa. Muy contento de que se siga con este proceso porque en el Mundial dimos muy buen papel y seguiremos bajo esa idea".

Armando agregó que Rafa los ha hecho crecer mucho, ejemplificó que en lo personal le ayudo a entender el futbol en aspectos básicos como el porque dar un pase con una pierna y recibir con otra.

"Tacticamente y tecnicamente nos hizo crecer mucho, en lo personal me ayudo a entender un poco más el futbol en ciertos aspectos tan basicos como porque debes de dar un pase con una pierna y recibir con otra, es algo muy basico pero al final me ayudo a entender un poco mejor el juego".

Por último, explicó que es un entrenador centrado, enfocado y que en los entramientos siempre mostró su nivel.

"Es alguien muy centrado, muy enfocado. Se veía en los entrenamientos lo que queríamos lograr, en las charlas que nos daba. Estoy muy contento de que se siga en este proceso. Que el balón fuera a porteria y un poco más lo tactico lo veiamos".