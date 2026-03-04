Qué dicen de Santi Gimenez en Italia: la prensa piensa esto y los aficionados otra cosa

Santiago Gimenez se ha perdido una gran cantidad de partidos desde su llegada al AC Milan. El delantero mexicano arribó al club a principios de 2025, pero lleva sin sumar ni un solo minuto desde octubre del año pasado. Esto se debe a una lesión en el tobillo que lo ha mantenido lejos de las canchas. Durante este último tiempo, la prensa italiana se mostró ilusionada con el regreso del ‘Bebote’, aunque los fanáticos no opinan lo mismo.

La prensa italiana habla sobre el regreso de Santiago Gimenez

Medios como Corriere dello Sport señalan que el mexicano ha recibido el visto bueno para empezar a entrenar tras su rehabilitación, lo que se interpreta como un potencial “refuerzo” para el ataque rossonero. Lo ven como una pieza que podría reactivar el rendimiento ofensivo de Milan más adelante.

La prensa italiana lo describe en términos similares a un refuerzo de invierno: aunque llegó en enero de 2025, su larga ausencia lo ha relegado lejos del escenario principal, y su vuelta se valora casi como si hubiese llegado otra vez. Lo consideran capaz de aportar algo diferenciado a un ataque que ha tenido altibajos.

En artículos de La Gazzetta dello Sport y sitios milanistas, destacan que Gimenez no ha perdido ambición pese a la lesión. Se cuenta que confía en volver a jugar pronto e incluso puede aspirar a estar en partidos importantes como el Derby della Madonnina, lo cual reflejaría positividad y compromiso. Sin embargo, reconocen que no será titular inmediato por falta de ritmo de juego.

La afición muestra opiniones divididas respecto a Santi Gimenez

En el pasado reciente, algunos seguidores italianos han sido muy directos en sus críticas por la falta de goles y rendimiento antes de su lesión, llegando incluso a comentarios despectivos sobre su valor como delantero del Milan.

Publicaciones en redes reflejaron que algunos fans pedían su salida del club tras una larga sequía goleadora, incluso pidiendo que regresara a jugar en México. Ha habido apodos duros y mensajes de rechazo por parte de sectores de la afición rossonera cuando no encontraba la portería.

Sin embargo, algunos seguidores también han mostrado apoyo y paciencia, destacando que la adaptación a la Serie A y la falta de ritmo de juego por lesiones complican su rendimiento.

Con su rehabilitación avanzada y sumado a los rumores sobre su posible regreso pronto a entrenar con el grupo, varios aficionados han expresado esperanza en que vuelva fuerte y pueda cambiar la narrativa si empieza a tener impacto.