El récord de la Hormiga González en la Liga BBVA MX: por esto Javier Aguirre debería convocarlo
El delantero de Chivas lidera una estadística que pocos pueden presumir y levanta la mano para jugar la Copa Mundial de la FIFA con México
Armando ‘Hormiga’ González se ha transformado en una de las revelaciones más impactantes durante la presente temporada de la Liga BBVA MX. El futbolista de Chivas consiguió el campeonato de goleo en el Apertura 2025 y, en el Clausura 2026, se encuentra en carrera por obtener el bicampeonato. Con la expectativa de ser convocado por México para jugar la Copa Mundial de la FIFA, ahora el delantero lidera una estadística top.
Teniendo en cuenta la actual temporada del futbol mexicano, es decir, todo el Apertura 2025 y el Clausura 2026, ‘Hormiga’ González es el jugador de México con mayor cantidad de goles de cabeza convertidos hasta la fecha. El goleador del Guadalajara suma 7 conquistas desde la vía aérea y supera a futbolistas como Facundo Almada de Mazatlán y João Pedro, el actual máximo goleador de la liga.
Si bien es cierto que González no destaca por ser un delantero técnico y de mucha habilidad con el balón, su olfato goleador es único. Siempre está posicionado en el mejor sector del terreno de juego para marcar y esta estadística lo demuestra. Desde ya, Javier Aguirre tendrá un gran dolor de cabeza a la hora de definir la lista de convocados de la Selección Mexicana, pues ‘Hormiga’ entra en la disputa de los delanteros.
Los 10 futbolistas con más goles de cabeza en la Liga BBVA MX 2025/26
- Armando González (Chivas): 7 goles.
- Facundo Almada (Mazatlán): 5 goles.
- João Pedro (Atlético San Luis): 4 goles.
- Oscar Estupiñán (Juárez): 4 goles.
- Gabriel Fernández (Cruz Azul): 3 goles.
- Tomás Badaloni (Necaxa): 3 goles.
- Guillermo Martínez (Pumas): 3 goles.
- Germán Berterame (ex-Rayados): 3 goles.
- Frank Boya (Tijuana): 3 goles.
- Mourad El Ghezouani (Tijuana): 3 goles.
LOS ATACANTES POR AIRE 🛩️ pic.twitter.com/BT2zOneyqT— Statiskicks (@statiskicks) March 2, 2026
Hormiga González solo piensa en el Mundial 2026
El gran deseo del joven de 22 años es representar a México en la próxima Copa del Mundo. Por esta razón, ‘Hormiga’ tomó la decisión de mantenerse en Chivas en este mercado invernal, con el objetivo de seguir teniendo protagonismo en la Liga BBVA MX y llamar la atención del ‘Vasco’ Aguirre. No obstante, es posible que emigre a Europa luego del 30 de junio, donde, por ejemplo, equipos como Feyenoord, West Ham y Celtic ya se interesaron en sus servicios.