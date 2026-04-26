Contrastes: Hormiga González pierde el título de goleo mientras Germán Berterame arrasa en la MLS

Armando ‘Hormiga’ González no ha podido conseguir el bicampeonato de goleo de la Liga BBVA MX y finalizó la primera fase del Clausura 2026 con una profunda sequía. A semanas de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, Germán Berterame logró regresar a su mejor nivel en Inter Miami y Javier Aguirre comienza a tener dudas en la delantera de la Selección Mexicana. El contraste entre ambos futbolistas es notorio.

El delantero de Chivas culminó la Fase Regular con 12 goles y no pudo superar a João Pedro, quien se proclamó como el campeón de goleo del Clausura 2026 con 14 goles con Atlético San Luis. Además, la Hormiga llegará a la Liguilla con una sequía de cuatro partidos consecutivos sin marcar, siendo su doblete frente a Pumas en la Jornada 13 del torneo su último registro goleador.

|Chivas de Guadalajara

Germán Berterame y su gran presente en la MLS

González sumó apenas una asistencia en sus últimos cuatro encuentros, un panorama totalmente distinto al que vive Berterame en Estados Unidos. El delantero argentino naturalizado mexicano viene de anotar en el empate ante New England Revolution y sumó su quinta contribución directa de gol en los últimos cinco partidos que jugó con Inter Miami en la MLS.

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El ex Rayados suma tres goles y dos asistencias en los cinco juegos más recientes de Las Garzas y, en estos momentos, llega con mayor ventaja al Mundial 2026. Ambos futbolistas luchan por ser el segundo delantero en la consideración del entrenador Aguirre, solo por detrás de Raúl Jiménez, en la Selección Mexicana. Sin embargo, Armando González tendrá la oportunidad de destacar en la Liguilla con el Guadalajara.

Crédito: Mexsport

Los números de Armando González y Germán Berterame en 2026

Armando González

Partidos jugados: 17.

Goles: 12.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 1,268.

Germán Berterame

Partidos jugados: 10.

Goles: 3.

Asistencias: 2.

Minutos disputados: 691.

Los números favorecen al joven rojiblanco de 22 años, pero el presente está a favor de Berterame. Es posible que ambos sean convocados por el ‘Vasco’ Aguirre para disputar la Copa del Mundo con México, pero solo uno de ellos será el suplente de Jiménez.

