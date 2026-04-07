La IA dice cuál sería el precio de la Hormiga González si hubiera nacido en Francia y jugara en Europa

Armando González brilla en Chivas y podría dar el salto a Europa y tener un distinto salario en el Feyenoord. Mientras que es uno de los mejores delanteros del continente, la IA de Gemini analizó su potencial mediático, abriendo un interrogante. Pues la inteligencia artificial respondió cuánto llegaría a valer la Hormiga si hubiese nacido en Francia y no en México. El resultado es sorprendente.

La Hormiga González lidera la tabla de goleo tras la Jornada 13 de la Liga BBVA MX. La inteligencia artificial de Gemini sostuvo que su posible valor de mercado, si fuera francés, superaría los 60 millones de euros en la Ligue 1. Esto es debido al mercado de exportación que favorece a los futbolistas nacidos en Francia por encima de México.

Hormiga González está cerca de romper un récord histórico en Chivas|Chivas de Guadalajara

Cuánto cuesta hoy Armando González y los escenarios que cambiarían su valor de mercado

Según Transfermarkt, hoy Armando González vale 15 millones de euros y es el jugador más valioso del Clausura 2026. Su precio creció notablemente en las últimas semanas, pues hasta hace poco tiempo su valoración era de apenas 7 Md€. Su irrupción goleadora ha duplicado su cotización en un tiempo récord con apenas 22 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR:



La IA opinó que, si el delantero fuera francés y jugara en la Premier League, su ficha alcanzaría fácilmente los 80 millones de euros. Además, la inteligencia artificial de Gemini se justificó señalando que los clubes ingleses suelen pagar primas elevadas por jóvenes promesas con nacionalidades europeas, algo que hoy limita el crecimiento de los talentos que exporta México.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

En un escenario donde jugara en la Bundesliga, su valor rondaría los 45 millones de euros. La IA de Gemini explicó que las ligas formativas europeas valoran más a los atacantes franceses por su formación táctica previa. Por ello, el simple cambio de nacionalidad y contexto competitivo elevaría drásticamente su estatus económico del futbolista de las Chivas de Guadalajara.

Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los sitios de estadísticas, como BeSoccer, los números de Armando González en Chivas de Guadalajara son los siguientes:

Partidos jugados: 59