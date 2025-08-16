deportes
Ideal para senderismo: el lugar de México con atractivos turísticos que casi nadie conoce

Este sitio de México se destaca por tener cascadas impresionantes, una vegetación selvática y una fauna muy colorida, desde tucanes hasta monos aulladores

México cuenta con maravillas de paisajes en cada rincón del país y no sólo destaca por la gran variedad de actividades de entretenimiento que hay en Ciudad de México o las playas caribeñas de Cancún. En esta ocasión, conoceremos cuál es el lugar del país con atractivos turísticos que casi nadie conoce y que es ideal para hacer senderismo, siendo una ayuda para las personas que buscan bajar un kilo de grasa mientras caminan .

Para hallar la respuesta, recurrimos a la inteligencia artificial de ChatGPT, que sin dejar espacio a dudas contestó: Las Nubes, ubicado en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. La IA menciona que este sitio está ubicado en la selva lacandona y ofrece distintas atracciones como senderos naturales, cascadas impresionantes y miradores naturales, entre otras cosas. Quizás también le interese conocer el secreto para que la caminata haga efecto .

Las Nubes, Chiapas
iStock
Las Nubes, Chiapas

¿Por qué Las Nubes es un sitio ideal para hacer senderismo en México?

De acuerdo a lo que explica ChatGPT, Las Nubes es uno de esos rincones de Chiapas que todavía guarda el encanto de lo inexplorado. Está ubicado dentro de la Selva Lacandona, cerca de la frontera con Guatemala, y es parte de un centro ecoturístico manejado por una comunidad local, lo que significa que la naturaleza se mantiene casi intacta.

Este lugar es especial debido a sus cascadas, pues el río Santo Domingo baja con fuerza formando varias caídas de agua, algunas suaves y otras más potentes, que se pueden admirar desde miradores naturales. Por otro lado, ChatGPT menciona que el senderismo aquí es entre ceibas gigantes, palmas, orquídeas y un verde que lo cubre todo.

Según la inteligencia artificial, es muy común ver tucanes, guacamayas y, con suerte, monos aulladores. También recomienda visitar el mirador La Reina, ya que desde aquí se tiene una panorámica de todo el cañón del río y sus aguas turquesa. A lo largo de todo el lugar, existen rutas cortas para caminantes casuales y otras más largas que llevan a cascadas menos visitadas.

¿Cómo llegar a Las Nubes en México?

Desde Comitán, Chiapas, el viaje en carro es de unas 4 a 5 horas. El último tramo es camino rural, pero transitable. Cabe destacar que no hay transporte público directo, así que lo ideal es llegar en vehículo particular o con tour comunitario. Otro tip es que allí no suele haber señal de celular estable, por lo que realmente se “desconectará” de la realidad.

