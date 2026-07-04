Iker Casillas confirma en qué equipo de la Liga BBVA MX le hubiese encantado jugar: “Me gustó"

Iker Casillas, considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol, se encuentra retirado desde el año 2020 tras una última etapa en Portugal. Sin embargo, su carrera es recordada por sus 16 años en el primer equipo del Real Madrid. A pesar de no estar ligado de ninguna manera a México, el exarquero reveló que le hubiese gustado jugar en la Liga BBVA MX y en un club en especial.

Casillas debutó como profesional en el año 1999 y consiguió múltiples títulos en el Merengue. Desde 2015 hasta 2020 tuvo una etapa en el Porto, pero pocos recuerdan que en 2014, antes de salir del Real Madrid, enfrentó a Cruz Azul. Y es que el exfutbolista español afirmó que siente un cariño especial por La Máquina, pese a no tener relación directa con el club mexicano.

Cruz Azul golea 4-0 en medio del parón de selecciones por fecha FIFA|Cruz Azul

Iker Casillas escoge a Cruz Azul en la Liga BBVA MX

“En México si tuvieses que haber jugado en un equipo, ¿En dónde te hubiese gustado?”, fue lo que Bruno Kochen le consultó a Casillas. Este respondió: “Pues te iba a decir el Cruz Azul, sí. Me gustó ese rollo (ambiente) una vez que vine a jugar yo, cada vez que iba a sacar el portero como que le iban a insultar, eso tendrían que cambiarlo, pero me gustó Cruz Azul“, comentó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

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Cabe destacar que no es la primera vez que Casillas se refiere a Cruz Azul. En 2024, mientras se llevaba a cabo el Super Bowl LVIII, la leyenda del Real Madrid había sido consultado sobre si tenía preferencias por un equipo en particular en México y respuesta fue la misma: “Un equipo que siempre me gustó fue Cruz Azul”. De esta manera, el español reafirmó su cariño por el conjunto cementero.

Iker Casillas|Getty Images

Cómo fue la vez que Casillas enfrentó a Cruz Azul

Iker Casillas enfrentó a Cruz Azul en la semifinal del Mundial de Clubes 2014, cuando Real Madrid venció 4-0 a La Máquina en Marrakech, Marruecos. El histórico portero español fue titular y capitán del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que terminó imponiendo su jerarquía ante el conjunto mexicano.

El momento más recordado de aquel partido llegó cuando Casillas le detuvo un penal a Gerardo Torrado. Cruz Azul tenía la posibilidad de acercarse en el marcador, pero el arquero adivinó el disparo y evitó el gol celeste. Aquella atajada terminó por inclinar todavía más el desarrollo del encuentro a favor del Real Madrid.

Los goles del equipo español fueron de Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale e Isco. Con ese triunfo, el Real Madrid avanzó a la final del Mundial de Clubes, mientras que Cruz Azul cerró una participación histórica, aunque con una dura derrota ante uno de los mejores equipos del mundo en ese momento.