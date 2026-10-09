Inaugura la FMF, los foros regionales de futbol formativo

Con la participación de especialistas nacionales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), inauguró el primer Foro Regional de Futbol Formativo en las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) en Guadalajara, Jalisco.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por Ivar Sisniega Campbell, Presidente Ejecutivo de la FMF; Luis Fernando Ortega Campos, Director General del CODE Jalisco, en representación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; José Escobedo Corro, Presidente de la Liga TDP (Tercera División Profesional); José Antonio Huizar, Presidente del Sector Amateur; Mauricio Bailón González, Director General de Desarrollo Deportivo de la FMF y los exseleccionados nacionales Pavel Pardo, Jonny Magallón y José Manuel de la Torre.

Estos foros son parte fundamental de la visión estratégica de la FMF para la consolidación de un modelo integral que fortalezca la base del futbol mexicano y acompañe el desarrollo de los jóvenes talentos desde la infancia hasta el alto rendimiento. Luis Fernando Ortega, inauguró el evento con unas palabras de agradecimiento hacia la FMF por impulsar la expansión de programas formativos en todo el país, así como el esfuerzo en conjunto con el Estado de Jalisco para reforzarlos en la entidad: “El Desarrollo y Formación son los pilares de las bases para trascender en el deporte. Este esfuerzo de parte del Estado así como de la FMF es la ruta correcta para seguir construyendo comunidad en torno al futbol. En Jalisco hay políticas públicas claras en esta materia. Agradezco a Ivar y a la FMF por traer a todos los Estados estos programas enfocados en transformar el futuro de las y los niños a través de la formación.”

Durante su intervención, Ivar Sisniega, agradeció la presencia, el apoyo y el compromiso del gobierno del estado de Jalisco, así como de los ex seleccionados nacionales para la promoción de academias que fortalezcan el desarrollo de los jóvenes futbolistas: “Es importante tener a exfutbolistas como Pável, Chepo y Magallón quienes se suman a este programa para seguir promoviendo el desarrollo y la formación en las academias, ellos son un ejemplo de cómo se llega a la excelencia partiendo del desarrollo y la formación.” Por último, Pável Pardo externó su sentir por formar parte de este proyecto: “Estoy muy contento de sumarme a este gran proyecto que tiene la FMF y que trata de la formación y el desarrollo, nosotros como profesionales lo vivimos con nuestros clubes cuando fuimos niños y jóvenes. Es una gran responsabilidad y ahora me entusiasma ser parte de este equipo y aportar nuestra experiencia. El objetivo siempre ha sido el mismo tener más jugadores y jugadoras en selección y representando a México.”

Al concluir la inauguración, se dio inicio al foro con las siguientes ponencias a cargo de los especialistas:

● El Modelo del Desarrollo del Futbol Mexicano

● Jugamos Todos y Formatos de Futbol Reducido

● Estrategia de Futbol Femenil

● Competencias Orientadas hacia el Desarrollo Deportivo

● Detección de Talento de la FMF

● Estructura y Componentes del Programa de Licencias del Sistema Nacional de Formación

● Certificación de Academias Formación como pilar estructural Los Foros Regionales de Futbol Formativo forman parte de una estrategia a largo plazo que sitúa al futbol formativo en el centro del desarrollo deportivo en México. Durante una jornada completa, entrenadores, docentes y gestores de academias, pudieron fortalecer sus conocimientos, intercambiar experiencias y enriquecer sus prácticas para incrementar estándares, amplificar oportunidades y cimentar una ruta sólida hacia la élite deportiva.

Formación como pilar estructural Los Foros Regionales de Futbol Formativo forman parte de una estrategia a largo plazo que sitúa al futbol formativo en el centro del desarrollo deportivo en México. Durante una jornada completa, entrenadores, docentes y gestores de academias, pudieron fortalecer sus conocimientos, intercambiar experiencias y enriquecer sus prácticas para incrementar estándares, amplificar oportunidades y cimentar una ruta sólida hacia la élite deportiva.

Festival Jugamos Todos En el marco de los Foros Regionales, se puso en práctica el Festival Jugamos Todos con el objetivo de aplicar de manera práctica metodologías y formatos de Futbol Reducido. El evento contó con la participación de 560 personas entre entrenadores, docentes, niños, niñas, representantes de instituciones deportivas del país y especialistas.