¡ÚLTIMA HORA! Selección realiza alineación indebida y aún así CLASIFICAN al Mundial 2026

La Fecha FIFA de octubre sigue su marcha. Este martes 14, se siguen repartiendo boletos a la Copa del Mundo de 2026, ocupándose un lugar en África y Asia para la justa internacional del siguiente año.

En primera instancia, Sudáfrica obtuvo su lugar en el Mundial 2026 luego de vencer a Ruanda por marcador de 3-0 en el Estadio Mbombela. El conjunto de los Bafana se ubica en el primer puesto del Grupo C en las Eliminatorias. Con 18 puntos, la escuadra dirigida por Hugo Broos lidera el sector que comparten junto a Nigeria, Benín, Lesoto, Ruanda y Zimbabue.

Cabe recordar, que la Selección de Sudáfrica fue sancionada al incumplir el Artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y el Artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial 2026. Esto luego del juego ante Lesoto disputado el pasado mes de marzo que correspondía a la Fecha 5 de las Eliminatorias. No obstante, a pesar de haberles dado dicho compromiso como derrota, el equipo ya obtuvo su lugar en la competencia del año entrante.

Qatar clasifica al Mundial 2026

Posteriormente, Qatar también se hizo de un lugar en el Mundial de 2026 luego de ganarle a Emiratos Árabes Unidos por 2-1. Dirigidos por Julen Lopetegui, el equipo del oeste de Asia lidera el Grupo A que también comparten junto a Omán.

Clasificados al Mundial 2026