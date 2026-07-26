Inter Miami da información sobre el estado de salud de Germán Berterame tras su golpe en la cabeza

Inter de Miami logró vencer 1 a 0 al Montreal en la Jornada 17 de la MLS. Dentro del encuentro se encendieron las alarmas debido a la salida de Germán Berterame. El ex delantero de Rayados sufrió un golpe en la cabeza que le llevó directamente a la clínica.

Afortunadamente dentro de los más recientes informes del Inter de Miami el entrenador Guillermo Hoyos informó que Germán Berterame se encuentra en proceso de recuperación tras el incidente. Además de encontrarse estable luego haber caído inconsciente al recibir un codazo por parte de un jugador rival.

Germán Berterame salió lesionado del Inter Miami vs Montreal|MexSport

El DT de Inter de Miami expresa su preocupación por Germán Berterame

Guillermo Hoyos consideró que las alarmas en el banquillo se encendieron cuando el jugador cayó inconsciente en el campo de juego. Por lo que confirmó que su afición ha estado al tanto del proceso de recuperación del jugador.

“Nos conmocionó a todos. Fue una desesperación muy grande y un momento triste, porque más allá del resultado y del futbol está la vida humana, que es lo más importante”, comentó el entrenador del Inter de Miami.

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Los números de Germán Berterame en la MLS 2026

Germán Berterame suma 7 goles y 4 asistencias en 17 partidos en la presente temporada de liga. De acuerdo a cifras de Transfermarkt, suma el 85 por ciento de minutos jugados y ha aportado en el 26 por ciento de las participaciones a gol del equipo.

Germán Berterame llegó al Inter de Miami por una cifra de 15 millones de dólares

Cabe mencionar que el delantero llegó al Inter de Miami por un costo de transferencia de 15 millones de dólares. Surgido pasó por el futbol argentino en San Lorenzo, Patronato para luego arribar a México con el Atlético de San Luis y ser el fichaje estelar en Rayados de Monterrey. Ahora buscará consolidarse como uno de los referentes de ataque en la MLS.