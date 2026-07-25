¡HISTÓRICO! Isaac del Toro sube al PODIO en el Tour de France

Día histórico para el deporte mexicano, luego de que el ciclista Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates XGR asegurara el tercer lugar de la clasificación general, lo que le permite subir al podio del evento de ciclismo más importante del mundo.

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Isaac del Toro termina en el tercer lugar en el Tour de France

Por primera vez en la historia un mexicano subirá al podio del Tour de France a falta de una última etapa por disputarse, gracias al gran trabajo realizado por Isaac del Toro.

El mexicano completó la etapa 20 tras 170.9 kilómetros de pedaleo con ascensos que lo exigieron al máximo y cruzó abrazado de su compañero de equipo Tadej Pogacar llegando en los puestos cuarto y quinto de esta ronda, pero asegurando el tercer lugar para del Toro y el título para el esloveno del Tour de France.

El originario de Ensenada, Baja California, resistió ante las intenciones de Paul Seixas de desplazarlo y también conquistó la clasificación de los jóvenes asegurando el campeonato con un tiempo acumulado de 64 horas, 42 minutos y 04 segundos reteniendo el maillot blanco de los menores de 25 años.

El Tour de France tendrá su cierre este domingo 26 de julio con el recorrido de los campeones por los Campos Eliseos de París y la premiación en donde podremos ver a Isaac del Toro poniendo en alto el nombre de México y subiendo al podio por primera vez en la historia.

Clasificación general del Tour de France

Tadej Pogacar - UAE Team Emirates XRG R. Evenepoel - Red Bull Isaac del Toro - UAE Team Emirates XRG Paul Seixas - Decathlon CMA CGM Team L. Martínez - Bahrain Victorious

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