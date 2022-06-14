Jamaica 1-1 México | Resumen Nations League Concacaf

La Selección de México sacó un empate 1-1 en su visita a Jamaica, escuadra que registró una actuación destacada del guardameta Andre Blake, quien efectuó atajadas decisivas en el marcador.

Leon Bailey convirtió por los “Reggae Boyz” y Luis Romo hizo lo propio para el cuadro mexicano, dirigido por el argentino Gerardo Martino.

¿Para Henry Martín es obligación golear a la Selección de Surinam?

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Diego Lainez lo positivo de la serie de partidos de la Nations League

Gerardo Martino, tras igualar ante Jamaica, afirmó que las actuaciones de Diego Lainez, del Real Betis, es de lo más positivo que tuvo la Selección de México en sus partidos de preparación al Mundial Qatar 2022 y del torneo de la Nations League de la Concacaf.

“El caso de Diego (Lainez), más allá de haber jugador poco, el hecho de haber entrenado desde el inicio, prepararse de la mejor manera, ha hecho que en estos dos partidos de la Liga de Naciones tenga buenas actuaciones”, explicó tras el empate de 1-1 de los mexicanos en su visita a Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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