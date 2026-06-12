James Rodríguez ya dictó: este es su gallo para ganar el Balón de Oro 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será un torneo que, probablemente, decida al ganador del Balón de Oro de esta temporada. James Rodríguez ya se encuentra en Guadalajara para afrontar su travesía en la justa veraniega con la Selección de Colombia, una de las posibles revelaciones del torneo. Sin embargo, con su llegada a tierras mexicanas, el mediocampista dejó unas declaraciones que retumbaron en el mundo entero.

Luego de bajar del avión junto al resto de la delegación colombiana, el futbolista del Minnesota United fue abordado por la prensa que se encontraba en el aeropuerto. Allí, James Rodríguez fue consultado sobre los posibles ganadores del premio número uno a nivel individual: el Balón de Oro. A la hora de dar su postura, el colombiano no dudó en nombrar a su compatriota Luis Díaz.

James escoge a Luis Díaz como posible ganador del Balón de Oro

"¿Luis Díaz como Balón de Oro? ¿Por qué no? Para mí ya está entre los cinco mejores del mundo en este momento", fue lo que expresó el cucuteño ante los micrófonos de Sportskeeda. Una afirmación que no tardó en transformarse en una tendencia global, generando opiniones divididas en redes sociales.

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Además, el capitán de Colombia argumentó que si logran hacer un gran torneo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ‘Lucho’ pasaría a ser el máximo favorito a llevarse el premio individual: "Si logramos llegar a la gran final del torneo, estoy convencido de que él puede ganar el Balón de Oro", sentenció James en su llegada a México.

El camino de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colombia jugará el Grupo K del certamen internacional junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Su debut será ante Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México. Luego enfrentará a RD Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará ante Portugal el 27 de junio en Miami.

El camino parece accesible en el inicio, pero con una prueba fuerte al final. Colombia parte como candidata a pelear uno de los dos primeros lugares, aunque el nuevo formato también permite avanzar como uno de los mejores terceros. El duelo ante Portugal podría definir el liderato del grupo.

La Selección llega con una base consolidada bajo el mando de Néstor Lorenzo. El proceso dejó una identidad clara, una final de Copa América 2024 y una clasificación sólida por Eliminatorias. Además, mantiene referentes de peso como el propio James, Luis Díaz, Jhon Arias, Jefferson Lerma y Davinson Sánchez.