James Rodríguez le negó una foto a la hija del presidente de su país y todo quedó en VIDEO

James Rodríguez quedó envuelto en una fuerte polémica en Colombia a pocos días del debut de la Selección Cafetera en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El capitán del combinado colombiano fue señalado en redes sociales por un supuesto desplante a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, durante un acto protocolario de despedida del equipo nacional.

El momento no tardó en hacerse viral, ya que todo quedó registrado en video. En las imágenes que circularon en redes, se observa a James Rodríguez avanzar durante el saludo protocolario, mientras Antonella Petro parece pedirle una fotografía. Sin embargo, el futbolista siguió su recorrido y no se detuvo, situación que fue interpretada por muchos usuarios como una negativa directa hacia la hija del mandatario.

James Rodríguez vuelve a México con la Selección de Colombia|MexSport

James Rodríguez quedó en el centro de la polémica por una foto

El hecho ocurrió durante la ceremonia en la que el presidente Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la Selección Colombia antes de su viaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De acuerdo con reportes de medios colombianos, el acto se realizó en la base aérea de Catam y contó con la presencia de los jugadores, cuerpo técnico y autoridades del país.

En ese contexto, Antonella Petro estuvo junto a su padre durante el saludo a los futbolistas. Cuando llegó el turno de James Rodríguez, la joven habría intentado pedirle una foto al capitán colombiano, pero el mediocampista no se detuvo. La escena generó debate inmediato, principalmente porque James es una de las figuras más importantes de Colombia y uno de los referentes del plantel mundialista.

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No es menor que el episodio se haya producido en plena previa mundialista. Colombia viajará a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el cucuteño llega como una de las caras más reconocidas del equipo. Por esta razón, cualquier gesto del ‘10’ toma mayor repercusión, mucho más cuando queda expuesto en redes sociales.

|Instagram @jamesrodriguez10

El video del supuesto desplante a Antonella Petro

El video muestra un momento breve, pero suficiente para encender la discusión. Antonella Petro aparece saludando a los integrantes de la Selección Colombia, mientras los jugadores pasan uno por uno en la ceremonia. Cuando James Rodríguez se acerca, la hija del presidente parece decirle algo, pero el futbolista continúa con el protocolo y sigue saludando al resto de personas presentes.

A partir de allí, las interpretaciones fueron divididas. Algunos usuarios acusaron a James de haber actuado con frialdad y de negarle una foto a una joven aficionada al futbol. Otros, en cambio, señalaron que el jugador pudo no haber escuchado el pedido o que simplemente estaba siguiendo el ritmo del acto oficial.

Por ahora, no existe una explicación pública de James Rodríguez sobre lo ocurrido. Por eso, aunque el video generó una fuerte ola de críticas, el caso debe manejarse como un supuesto desplante, ya que no hay una confirmación directa del jugador sobre si escuchó o no la petición de Antonella Petro.