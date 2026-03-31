La estadística que deberá revertir Javier Aguirre en México si quiere pasar a 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana se está preparando para superar el famoso cuarto partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ello, el equipo de Javier Aguirre ha estado enfrentándose a rivales duros como Portugal y, próximamente, chocará ante Bélgica en Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, México sabe que deberá revertir una estadística negativa en la fase de grupos del Mundial si desea clasificar a los dieciseisavos de final.

Dentro del grupo de México (A) hay un equipo que se encuentra dentro del Top 25 del ranking FIFA y es Corea del Sur. Los asiáticos se ubican 22° y cuentan con estrellas como Heung-min Son. No obstante, el combinado nacional podría enfrentar a otra selección de nivel como lo es Dinamarca, ubicada en la posición 20 del ranking, y que se jugará la clasificación ante República Checa este martes 31 de marzo.

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La estadística negativa de México ante equipos Top 25 del mundo

En caso de que los daneses clasifiquen al grupo de México, esto significará que el equipo del ‘Vasco’ Aguirre deberá enfrentar a dos selecciones del Top 25 del ranking FIFA, equipos que históricamente han sido muy difíciles para el combinado azteca.

Según información compartida por la plataforma de datos Statiskicks, la efectividad de México contra equipos top ha sido más baja (46.7%) que cuando se enfrentan a equipos en puestos más bajos del ranking FIFA (74.6%).

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Esto quiere decir que la Selección Mexicana ha perdido una mayor cantidad de partidos contra selecciones que se ubican dentro del Top 25 del ranking FIFA de los que ha ganado. Un dato que deberá ser revertido en la fase de grupos de la Copa del Mundo si la selección nacional desea clasificar a los dieciseisavos de final.

El grupo de México en el Mundial 2026 y sus posiciones en el ranking FIFA

Al día 31 de marzo de 2026, estas son las posiciones de los rivales que enfrentará México en la Copa del Mundo en el ranking FIFA:



Sudáfrica: 60 en el ranking FIFA.

Corea del Sur: 22 en el ranking FIFA.

Ganador de República Checa vs Dinamarca: 43 y 20 en el ranking FIFA respectivamente.

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