Memo Ochoa recibe mala noticia de Javier Aguirre en medio de su ilusión por ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo ‘Memo’ Ochoa está cada vez más cerca de jugar su sexta Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana. El histórico guardameta fue convocado por Javier Aguirre para disputar la fecha FIFA de marzo, tomando el lugar del lesionado Luis Malagón. Para su mala suerte, le tocó ser suplente en el empate a cero frente a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte y su futuro en el equipo parece no cambiar.

Previo al choque contra Bélgica que se llevará a cabo en Estados Unidos, el seleccionador de México pasó por conferencia de prensa y dejó una noticia no muy buena para Memo Ochoa. A pesar de que se hayan pactado 10 cambios para afrontar este encuentro de carácter amistoso, es poco probable que el guardameta del AEL Limassol sea titular ante los europeos.

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“Está Carlos Acevedo, hay varios sin participar. Hicimos un pacto con los rivales de hacer 10 cambios. En el caso en concreto de Memo y Carlos Acevedo entrenan muy bien. No se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo. Y si no juegan ya se los dije que en su equipo tengan buen nivel y serán seleccionados”, fue lo que expresó el ‘Vasco’ Aguirre sobre la posibilidad de que los porteros suplentes sumen minutos ante Bélgica.

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Raúl ‘Tala’ Rangel se perfila como titular

Aguirre parece tener definida su portería de cara al Mundial 2026. Tala Rangel, portero de Chivas, fue titular en el empate contra Portugal y todo indica a que repetirá titularidad frente a Bélgica esta noche en Chicago. El entrenador de la Selección Mexicana está satisfecho con el nivel demostrado por Raúl y sus características se acoplan de mejor manera a la idea de juego que quiere imponer en el conjunto nacional.

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Lugar asegurado, pero titularidad lejana

Guillermo Ochoa tiene prácticamente asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo. La lesión de Malagón dejó abierta una vacante que rápidamente fue ocupada por el histórico arquero con 5 mundiales sobre sus hombros. Sin embargo, la pelea por ser titular en el equipo de Aguirre parece ser imposible, principalmente por el buen nivel de Raúl Rangel bajo los tres palos.

Ochoa no ha demostrado ser un portero de confianza en el AEL Limassol, equipo que actualmente pelea por no perder la categoría en la Primera División de Chipre. No obstante, su extensa experiencia en escenarios de alto nivel como la propia Copa del Mundo lo han llevado a ser una pieza indispensable en la convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre.

