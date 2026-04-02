La foto que emociona a todos en México: Javier Aguirre recuperará a uno de sus máximos referentes

Restan menos de 70 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una buena parte de la plantilla de México se encuentra trabajando a contrarreloj. El equipo de Javier Aguirre ha sufrido una cantidad insólita de lesiones en los últimos meses, por lo que se encuentran compitiendo con el tiempo para poder estar disponibles en el torneo mundialista.

Ese es el caso de Edson Álvarez, jugador que arrastraba una molestia en su tobillo y que debió recurrir a la cirugía para terminar con el dolor. Por esta razón, el mediocampista mexicano dejó de tener protagonismo en el campo de juego con el Fenerbahçe y, ahora mismo, se encuentra atravesando un proceso de rehabilitación para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

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En redes sociales, el ‘Machín’ compartió unas imágenes donde se lo ve realizando trabajo de cinta. El jugador ya se encuentra nuevamente en Turquía para continuar con su recuperación y, de acuerdo a la información, se espera que regrese a la actividad profesional en las próximas dos semanas. En caso de que todo salga bien, Álvarez podría volver a jugar al futbol a mediados de abril.

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Teniendo en cuenta que el debut de México en el Mundial 2026 será el día 11 de junio, Edson Álvarez tendrá el tiempo suficiente para volver a tener ritmo futbolístico y ser tenido en cuenta por el seleccionador Aguirre. Todo está dado para que el ‘Machín’ tenga su lugar asegurado en el torneo mundialista, siendo una noticia más que excelente para la Selección Mexicana.

Otro mexicano que está cerca de volver a las canchas es Edson Álvarez. El futbolista del Fenerbahçe ya volvió a Turquía para continuar con su recuperación tras ser operado del tobillo. Se espera que regrese a jugar en aproximadamente dos semanas.



Todo apunta a que no tendrá… pic.twitter.com/2LKFTTIO3i — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 1, 2026

Javier Aguirre espera por el regreso de Edson Álvarez

El entrenador del combinado azteca reveló que el futbolista de Fenerbahçe está muy cerca de recuperarse al cien por ciento: “La progresión de Gilberto es muy buena, como la de Santi, como la de Edson. Son los tres que Santi ya está, Edson anda por aquí”, fue lo que expresó el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa previo al choque contra Portugal que finalizó en empate sin goles en el Estadio Banorte.

Cabe destacar que el mediocampista se reunió con el resto de la delegación mexicana, pero entrenó diferenciado al grupo. En estos momentos, se encuentra realizando trabajos de gimnasio para fortalecer su físico y estar listo para su regreso a las canchas.

El responsable del regreso de Edson Álvarez a la Selección Mexicana

Durante todo este tiempo fuera de las canchas, Edson ha estado trabajando en conjunto con Giber Becerra, preparador físico que tuvo un pasado en el Club América durante la etapa de Miguel Herrera como entrenador. Su experiencia ha sido clave para acelerar la recuperación del centrocampista, quien sueña con representar a México en la próxima Copa del Mundo.