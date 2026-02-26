Alerta México: El insólito castigo que recibiría el mejor jugador del Clausura 2026

En la previa a los partidos amistosos de la Selección Nacional de México aparecía la pregunta de si Javier Aguirre estaba viendo a quien para muchos era el mejor jugador del Clausura 2026 puesto que no lo citó. Ahora se supo que podría tener un duro castigo con él que sorprende a todos los fanáticos mexicanos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Distintos reportes aseguran que Diego Lainez –recientemente renovado en Tigres de la UANL– habría perdido su oportunidad de ir al Mundial 2026 luego de su mal partido ante Bolivia en el amistoso con la Selección Mexicana. Tal es así que argumentan que por eso no fue citado para el amistoso ante Islandia. Así, parece que al “Vasco” Aguirre le alcanzó ese mal partido.

during the game Ecuador vs Mexico, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 29, 2019. <br><br> durante el partido Ecuador vs México, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 29 de Mayo de 2019.|Isaac Ortiz/MEXSPORT

Diego Lainez tiene gran nivel en el Clausura 2026 pero no convence a Javier Aguirre en México

Durante este mes de febrero, Diego Lainez marcó 2 goles y aportó 3 asistencias en Tigres de la UANL, en competiciones como el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, esos 57 minutos disputados contra Bolivia parece que pueden haber marcado su futuro en el combinado nacional, al menos según lo trascendido en distintos reportes.

TE PUEDE INTERESAR:



El extremo derecho de 25 años es uno de los jugadores mejor valorados de la Liga BBVA MX y de los más influyentes del actual torneo. Sin embargo, la posibilidad de que no sea citado está latente. Hay que ver si en estos 3 meses que quedan antes del Mundial puede hacer cambiar la opinión del entrenador del combinado azteca, lo cual no parece sencillo.

during the game Tigres UANL vs Monterrey, corresponding to Round 09 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 23, 2023. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 23 de Septiembre de 2023.|Jorge Martinez/MEXSPORT

Los números de Diego Lainez en Tigres de la UANL y en México

De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Diego Lainez tanto en su equipo, los felinos, como en el combinado tricolor:

Partidos jugados: 137 en Tigres y 33 en México

Encuentros disputados como titular: 106 en Tigres y 8 en la Selección

Goles convertidos: 15 en Tigres y 3 en México

Asistencias aportadas: 23 en Tigres y 1 en México

Tarjetas recibidas: 2 amarillas en México y 36 en Tigres, junto a una expulsión

Está claro que, además de esas estadísticas, en la actualidad el extremo parece que no termina de convencer al entrenador. Con pocos partidos por delante, parece difícil ganarse la confianza del DT antes del Mundial.