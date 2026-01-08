Fue campeón con América, pero se descuidó y ahora vale solo 100k: quiere retirarse

La primera jornada del Clausura 2026 tendrá un condimento especial para el jugador Joe Benny Corona, mediocampista mexicoamericano de 35 años que tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. El experimentado jugador nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, dejará el futbol luego del duelo entre América y Xolos por la Jornada 1 .

Corona supo tocar el cielo con las manos jugando para el América

Si bien es cierto que hoy su valor de mercado ronda los 100 mil euros, Corona ha tenido momentos estelares durante su carrera futbolística. Su mejor momento llegó en el año 2018, cuando el entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera solicitó su fichaje para formar parte del América, siendo uno de los jugadores que se consagró campeón con el club de Coapa al vencer a Cruz Azul en la final del Apertura 2018.

Joe Corona durante su paso por el América en 2018|Crédito: Archivo

Tras haber alcanzado la gloria con las Águilas, la carrera de Corona despuntó hacia la MLS. Allí jugó en equipos como LA Galaxy, Austin FC, Houston Dynamo y San Diego Royal. También tuvo un breve paso por el futbol europeo, al formar parte del GIF Sundsvall de Suecia durante el año 2022. A principios de 2024 regresó a México para jugar en Xolos y, dos años más tarde, le pondrá fin a su carrera como futbolista.

Xolos despide a Joe Corona

A través de un comunicado en redes sociales, Tijuana anunció el retiro del mediocampista, donde también agradeció su compromiso con la institución a lo largo de los años. Cabe recordar que Corona se formó en la cantera de los Xolos y tendría su debut profesional en el año 2010. Una carrera que llegará a su fin luego de más de 15 años de vigencia tanto en México como en Estados Unidos.

El conjunto fronterizo afirmó que el juego entre el América y Tijuana, que se llevará a cabo este viernes 9 de enero, será el último partido de Joe Corona como profesional. Además, adelantan que se vivirá un momento ‘especial’ en el Estadio Caliente durante la previa del encuentro por la Jornada 1 del Clausura 2026, junto con la frase: “Una vez Xoloitzcuintle, siempre Xoloitzcuintle”.