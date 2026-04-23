Nadie puede creer que Jonathan Dos Santos sea el mejor jugador del mundo en este ranking

El mejor momento de Jonathan dos Santos ya ha pasado, pero el mediocampista sorprendió a todos al aparecer como líder de un ranking mundial. Con 35 años, se encuentra atravesando los últimos años de su carrera como futbolista profesional. Sus etapas en el FC Barcelona y en el Villarreal quedaron muy atrás, pero aún así sigue destacando en la medular del Club América.

Tras la salida de jugadores como Álvaro Fidalgo, el canterano del Barça se ganó un lugar como titular en el equipo de André Jardine. Durante el Clausura 2026 se ha transformado en uno de los mejores mediocampistas de las Águilas y ha formado una dupla muy sólida con el brasileño Rodrigo Dourado. Su buen momento coincide con su inclusión en un ranking con los mejores centrocampistas del mundo.

Dos Santos|Club América

Jonathan dos Santos es uno de los mediocampistas más efectivos

Según datos arrojados por el analista Oscar Mendoza, Jonathan dos Santos destaca como el centrocampista con mayor efectividad en pases en todo el mundo. El futbolista del América cuenta con un porcentaje de 94.89% en entregas hacia sus compañeros. Este número lo coloca por encima de estrellas mundiales como Pavlovic del Bayern Munich, Frenkie de Jong del FC Barcelona y Vitinha del PSG.

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De esta manera, el veterano futbolista mexicano se posiciona como uno de los mediocampistas más en forma de este 2026. Pese a ello, está lejos de ser considerado por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana. De todos modos, Dos Santos tiene la mente puesta en el América, equipo con el que buscará clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Jonathan Dos Santos es el centrocampista con mayor porcentaje de pases completados en todo el mundo con el 94.89%, superando a Aleksandar Pavlović, Frenkie De Jong y Vitinha, quienes también están en el top 10.



Precisión de pase y estabilidad con balón. pic.twitter.com/m4P2pmGYQe — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) April 22, 2026

El contrato de Jonathan dos Santos con el América

Dos Santos podría salir de Coapa una vez finalizada la temporada. Su contrato está vigente hasta el 30 de junio, por lo que será agente libre de cara al segundo semestre. Pese a ello, el futbolista mostró su deseo de continuar jugando en el América en varias ocasiones, por lo que si la directiva y el cuerpo técnico coinciden, se reunirán para extender su vínculo con la institución azulcrema.

