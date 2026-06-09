Jonathan Dos Santos se revela después de salir de Club América: “El mayor reto…”

Mientras que con la salida de Jonathan Dos Santos muchos aseguran que se le dice adiós al “mejor mediocampo de la historia” del Club América, ahora el propio mediocampista rompió el silencio pensando en lo que se viene. Pues el ex futbolista del conjunto americanista le puso fin a su etapa en la escuadra azulcrema.

Las palabras de Jonathan Dos Santos tras su salida del Club América

Así como muchos se preguntan qué será del futuro de cada jugador de la Selección Mexicana, otros también piensan acerca del destino de sus figuras más emblemáticas. El eco de una despedida ya resuena con fuerza: “Sabía que era mi momento de cerrar esta etapa. Gracias por tanto amor durante todos estos años”, comenzó diciendo el histórico futbolista.

“Los voy a extrañar más de lo que imaginan y siempre estarán en mi corazón”, agregó el crack de 36 años. Con estas emotivas palabras, el mediocampista parece anticipar el desenlace de lo que fue, en su propia opinión, “el mayor reto de su carrera”. Todo indica que Jonathan Dos Santos, formado en la prestigiosa cantera del FC Barcelona, anunciará próximamente su retiro.

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La nostalgia y la historia del Club América: la dinastía de padre e hijo campeones

Sin embargo, su paso por las canchas no termina en el olvido, sino con letras de oro. Su última etapa en la Liga BBVA MX dejó un dato increíble que conecta directamente con la nostalgia y la historia del Club América: la dinastía de padre e hijo campeones.

Jonathan dos Santos, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo en Club América|X Club América

Al coronarse con las Águilas en los torneos recientes, Jonathan no solo consolidó su estatus de referente, sino que completó un círculo familiar místico. Su padre, la leyenda brasileña Geraldo Francisco dos Santos "Zizinho" (quien falleció en 2021), también levantó el título de liga con el conjunto azulcrema en la emblemática temporada 1983-1984.

Muy pocas dinastías en el futbol mundial pueden presumir que padre e hijo hayan sido campeones vistiendo la camiseta del club más exigente de un país. Jonathan cierra un ciclo impecable, cumpliendo en el Estadio CDMX (antes Azteca) la promesa de honor a su apellido.

Los números de Jonathan Dos Santos en el Club América

El mediocampista mexicano, surgido de las fuerzas básicas del Barcelona, ha tenido un paso destacado por las Águilas a lo largo de cinco temporadas. Según las estadísticas de BeSoccer, estos son los registros que ha acumulado con el conjunto azulcrema: