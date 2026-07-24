Jonathan Pérez: cuál es el sueldo que percibiría en Chivas tras llegar de la MLS

Chivas apostó por Jonathan Pérez como una incorporación con proyección a largo plazo. Aunque el extremo todavía ha tenido muy poca participación con el primer equipo, la directiva decidió hacer una inversión importante en su salario para incorporarlo de manera definitiva desde la MLS y asegurar su permanencia durante varias temporadas.

El futbolista de 23 años firmó contrato con el Guadalajara hasta diciembre de 2029. Si bien su sueldo exacto no ha sido confirmado de forma oficial, distintos reportes indican que recibió una mejora económica respecto a lo que percibía en el Nashville SC, por lo que ya se ubicaría entre los 10 jugadores mejor pagados del plantel rojiblanco.

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¿Cuánto ganaría Jonathan Pérez en Chivas?

Durante su etapa en la MLS, Jonathan Pérez percibía un salario cercano a los 400 mil dólares anuales con Nashville SC. Tras su llegada a Chivas, distintos reportes señalan que el club mejoró esas condiciones y que su sueldo se acercaría a los 600 mil dólares por temporada.

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Aunque la cifra no ha sido confirmada por la institución, ese monto lo colocaría dentro del Top 10 de los futbolistas mejor pagados de Chivas, según Capology. Así, se refleja la confianza que el club tiene en su desarrollo a mediano y largo plazo.

Los números de Jonathan Pérez con Chivas

Hasta ahora, Jonathan Pérez ha tenido poca actividad desde su llegada al Guadalajara. De acuerdo con su registro, únicamente disputó 12 minutos en la victoria de Chivas por 5-0 sobre Puebla, en abril de 2026.

Chivas

Su escasa participación durante el semestre anterior parece responder más a un proceso de adaptación que a una falta de confianza del cuerpo técnico, especialmente porque llegó con el torneo ya iniciado y sin realizar una pretemporada completa junto al resto del equipo.

¿Quién es Jonathan Pérez y cuál es el plan de Gabriel Milito y Chivas con él?

Jonathan Pérez es extremo izquierdo, nació en California, Estados Unidos, cuenta con nacionalidad mexicana y llegó en febrero para integrarse al primer equipo. Su incorporación fue una compra definitiva.

Por ahora, tampoco existen rumores sobre una posible salida. Todo apunta a que formará parte del plantel para el Apertura 2026, donde buscará convencer a Gabriel Milito y ganar más minutos.

