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¡Jorge Campos se prende con los jóvenes de México! “Hay que darles la oportunidad”

Jorge Campos confía en la nueva generación de futbolistas mexicanos y manda un mensaje contundente: es momento de abrirles la puerta y dejarlos demostrar su talento. 🇲🇽⚽

Por: Azteca Deportes

Jorge Campos se mostró entusiasmado con el talento joven que comienza a levantar la mano en la Selección Mexicana. 🇲🇽🔥 El histórico exportero destacó la importancia de confiar en las nuevas generaciones y fue contundente: “Hay que darles la oportunidad”.