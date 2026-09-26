¡Jorge Campos se prende con los jóvenes de México! “Hay que darles la oportunidad”
Jorge Campos confía en la nueva generación de futbolistas mexicanos y manda un mensaje contundente: es momento de abrirles la puerta y dejarlos demostrar su talento. 🇲🇽⚽
Jorge Campos se mostró entusiasmado con el talento joven que comienza a levantar la mano en la Selección Mexicana. 🇲🇽🔥 El histórico exportero destacó la importancia de confiar en las nuevas generaciones y fue contundente: “Hay que darles la oportunidad”.