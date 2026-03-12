Tiene 20 años, antes casi nadie lo conocía en México y hoy ya humilló a Pumas y Toluca

Los torneos internacionales suelen ser catapultas para aquellos jugadores que no son tan reconocidos en su liga doméstica a pesar de su calidad. Quien supo aprovechar muy bien de ello es David Vazquez, mediocampista que actualmente juega para el San Diego FC de la MLS. El joven de 20 años había llegado al club en 2025, año en el que apenas había sumado minutos. Sin embargo, su presente cambió totalmente en 2026.

En apenas cinco partidos, Vazquez acumula tres goles anotados y fue la pesadilla de los clubes mexicanos en la Copa de Campeones de la Concacaf. El mexicoamericano viene de anotarle un gol a Pumas en la primera ronda, mientras que acaba de marcar un doblete ante Toluca en la ida de los Octavos de Final que se jugó en el Snapdragon Stadium. Con una calificación global por encima de 7, este 2026 parece ser su año.

David Vazquez marcó doblete ante Toluca en Concachampions|Crédito: San Diego FC / X

Pocos tenían visto a Vazquez en México, ya que toda su formación como jugador profesional la realizó en Estados Unidos. Pasó por las fuerzas básicas de Philadelphia Union hasta que debutó en el primer equipo, sin embargo, San Diego captó su talento y lo trajo a préstamo a mediados de 2025. Convencidos de su potencial, pagaron poco más de 200 mil euros por su ficha a principios de enero de este mismo año.

David Vazquez tiene raíces mexicanas

Nació en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. A pesar de no tener contacto con México, sus padres cuentan con la nacionalidad mexicana, por lo que en un futuro podría defender los colores de nuestro país. No obstante, el juvenil ya pasó por las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-20 de la selección de Estados Unidos y se encuentra esperando el llamado para jugar en la mayor.

De momento, ni la Federación Mexicana de Futbol ni el cuerpo técnico de México se han comunicado de forma oficial con Vazquez para intentar convencerlo de jugar para la Selección Mexicana. Mientras tanto, el futbolista de San Diego sigue impresionando a propios y a extraños con su rendimiento en la MLS.