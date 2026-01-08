Iba a ser compañero de Santiago Gimenez en Milan pero a última hora se arrepintió por un insólito motivo

Santiago Gimenez aún se encuentra recuperándose de su lesión en el tobillo con el objetivo de regresar al campo de juego antes de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 . En medio de su recuperación, el AC Milan tenía todo acordado para sumar un futbolista sudamericano al plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada, pero a último momento, decidió rechazar la oferta para sumarse a otro equipo.

Juan Arizala habría rechazado jugar en el AC Milan

Juan Arizala, lateral colombiano de 20 años, tenía todo acordado para ser nuevo refuerzo del Rossonero y ser compañero de Santi Gimenez. Incluso, el propio periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, había confirmado su transferencia al conjunto italiano. Sin embargo, reportes indican que Udinese se metió en el camino y el futbolista de Independiente de Medellín escogió jugar para dicha escuadra.

Juan Arizala rechazó jugar en AC Milan con Santiago Gimenez|Crédito: Getty Images

Arizala es presentado como nuevo futbolista de Udinese

La información indica que Arizala habría tomado la decisión de fichar por Udinese debido a que allí tendría una mayor cantidad de minutos y más posibilidades de jugar como titular, priorizando su formación profesional como futbolista. Resulta que el Milan cuenta con Pervis Estupiñán como lateral izquierdo titular, además de contar con un joven prometedor como lo es Davide Bartesaghi, también de 20 años de edad.

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



En este sentido, la competencia dentro del plantel de Massimiliano Allegri es mucho mayor que en Udinese. Pues el equipo bianconeri cuenta con Jordan Zemura (lesionado), de 26 años, y con Hassane Kamara, de 31 años. Sin lugar a dudas, Arizala tendrá más oportunidades allí, sin cambiar de liga (Serie A), aunque sí en cuanto a potencial de equipo y participar de competencias europeas en un futuro.

La fecha en la que Santi Gimenez podría regresar a las canchas

Según las propias palabras del entrenador del Milan, el canterano de Cruz Azul estará entre tres y cuatro meses fuera de las canchas. Esto quiere decir que Gimenez regresaría, en el mejor de los casos, en el mes de abril. Una situación que preocupa a la Selección Mexicana, pues solamente tendrá dos meses para ponerse a punto, previo al inicio del Mundial 2026 en el mes de junio.

Se esperaba que el ‘Bebote’ regresara a entrenar con normalidad en el mes de febrero, pero Allegri preocupó a todo México con su pronóstico, asegurando que su recuperación se alargará más de lo previsto. Lo cierto es que, de no haber problemas, Gimenez llegará sano a la Copa del Mundo, pero su rendimiento futbolístico será una incógnita.