Tiene 16 años y dicen que podría ser el nuevo Gilberto Mora de la Liga BBVA MX

Querétaro sorprendió con la incorporación de un futbolista mexicoestadounidense que llega procedente de la academia de LA Galaxy y ya fue registrado con el primer equipo para disputar el Apertura 2026.

Los Gallos Blancos anunciaron el fichaje de Juan Carlos “Mono” Martínez, atacante de apenas 16 años que tendrá la oportunidad de buscar un lugar en la Liga BBVA MX. Su edad y el recorrido que acumula con las categorías menores de la Selección Mexicana provocaron las primeras comparaciones con Gilberto Mora.

Quién es Juan Martínez, el nuevo jugador de Querétaro

Juan Carlos Martínez Jr. nació el 12 de marzo de 2010 en California, Estados Unidos. Cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense, debido a que su padre es originario de Michoacán y su madre de Tijuana.

El juvenil realizó su proceso de formación en la academia de LA Galaxy, donde llegó a desempeñarse como mediapunta, extremo y delantero. Esa versatilidad fue una de las características que llamaron la atención de Querétaro para incorporarlo a su proyecto deportivo.

¡Un nuevo Gallo se suma a la delantera del 442! 🔵⚫️



Juan Carlos Martínez llega desde Los Ángeles para comenzar una nueva etapa con nuestros colores.



¡Bienvenido, “Mono”! 👊



Presentado por: @Electrolit #Somos442 pic.twitter.com/F9OmoX2CcK — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 16, 2026

“Un nuevo Gallo se suma a la delantera del 442. Juan Carlos Martínez llega desde Los Ángeles para comenzar una nueva etapa con nuestros colores”, publicó el conjunto queretano durante su presentación.

Martínez fue registrado con el número 30 y podrá ser considerado por Esteban González durante el Apertura 2026. Sin embargo, su inclusión en la plantilla principal no garantiza que tenga minutos de manera inmediata.

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Juan Martínez fue elegido como el mejor jugador de Concacaf

El “Mono” Martínez también cuenta con experiencia internacional. Su actuación más destacada ocurrió durante el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025, torneo en el que representó a la Selección Mexicana.

El atacante convirtió cinco goles a lo largo de la competencia: marcó dos contra Nicaragua, uno frente a Panamá y firmó otro doblete en la final contra Estados Unidos.

México se impuso por 5-0 en el partido por el título y Martínez fue el encargado de abrir el marcador. Su rendimiento le permitió recibir el premio al mejor jugador del torneo.

Juan Martínez Jr, jugador de Querétaro|Crédito: @monomartinez / IG

Antes de consolidarse en los procesos juveniles del combinado azteca, también participó en un campamento de identificación de Estados Unidos Sub-14. Su doble nacionalidad todavía le permitiría cambiar de federación, debido a que no ha disputado encuentros oficiales con una selección mayor.

Por qué comparan a Juan Martínez con Gilberto Mora

La principal comparación con Gilberto Mora surge por la edad en la que ambos fueron registrados con un primer equipo de la Liga BBVA MX. Martínez llegó a la plantilla de Querétaro con 16 años y cuatro meses, mientras que el jugador de Xolos dio ese paso cuando tenía 16 años y dos meses.

No obstante, existe una diferencia importante entre ambos casos. Mora ya debutó y se consolidó en Primera División, mientras que el nuevo futbolista de Gallos Blancos está a la espera de sumar minutos en el máximo circuito.

El cuerpo técnico deberá determinar si Martínez está preparado para debutar durante el Apertura 2026 o si continuará su desarrollo en las categorías inferiores. Por ahora, Querétaro ya aseguró a uno de los juveniles mexicanos con mayor seguimiento de su generación.