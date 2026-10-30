Juárez vs Querétaro | Resumen y Goles | Highlights | J15 | Apertura 2026 | Liga MX

¡JUÁREZ VS QUERÉTARO! ⚽🔥 ¡REVIVE TODOS LOS GOLES, EL RESUMEN COMPLETO Y LOS MEJORES MOMENTOS DE LA JORNADA 15 DEL APERTURA 2026!

FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro se enfrentaron en un intenso partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

