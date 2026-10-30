Juárez vs Querétaro | Resumen y Goles | Highlights | J15 | Apertura 2026 | Liga MX
¡LOS BRAVOS IMPONEN SU PODER ANTE LOS GALLOS BLANCOS! 🔥⚽ FC Juárez y Querétaro protagonizan un emocionante encuentro en la Jornada 15 del Apertura 2026. Revive los golazos de Estupiñán, Madson y José Luis Rodríguez, el descuento de Alí Ávila y la polémica intervención del VAR. ¡No te pierdas los mejores momentos del partido!
¡JUÁREZ VS QUERÉTARO! ⚽🔥 ¡REVIVE TODOS LOS GOLES, EL RESUMEN COMPLETO Y LOS MEJORES MOMENTOS DE LA JORNADA 15 DEL APERTURA 2026!
FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro se enfrentaron en un intenso partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.