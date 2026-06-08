Juego 3 Final NBA: ¿A qué HORA es el partido entre Knicks y Spurs?

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más importantes que esta serie tendrá a lo largo de la semana. El Juego 3 de la gran final de la NBA en su temporada 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer a qué hora será este partido en México.

Los playoffs de la NBA

Será hoy lunes 8 de junio cuando los amantes de la NBA disfruten del Juego 3 de la gran final entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, misma que podría ser trascendental para una escuadra que podría ponerse 3-0 en los primeros tres juegos de la serie.

¿A qué hora es la final de la NBA hoy lunes 8 de junio?

Por primera vez en esta serie, la gran final se traslada directamente al Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva York. El compromiso se llevará a cabo este lunes 8 de junio y, para los amantes del baloncesto en México, el partido comenzará en punto de las 18:30 horas.

New York Knicks vs San Antonio Spurs | Juego 3 | Final NBA 2026 | Madison Square Garden de Nueva York | 18:30 horas, tiempo centro de México.

see you tomorrow 🧡💙 pic.twitter.com/tK1Qv2Qckm — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 8, 2026

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¿Quién tiene ventaja en esta final de la temporada 2026 de la NBA?

A este juego 3 la balanza llega totalmente en favor de los Knicks de Nueva York, institución que es la favorita a conquistar la final de la NBA y que, de hecho, suma dos victorias ante los Spurs de San Antonio, mismas que se dieron precisamente en calidad de visitante.

Ante ello, de concretar una victoria más el cuadro de Nueva York se acercaría cada vez más a su primer título en más de cinco décadas, así como su tercero en la historia. Por tal motivo, los Spurs saben que este juego es de vida o muerte para ellos en la búsqueda del título de la máxima categoría del baloncesto profesional.