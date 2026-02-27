El jugador del Club América que admitió que los del Chivas son unos cracks y hasta les envió felicitaciones

Las Chivas de Gabriel Milito –quien pudo haber dirigido otro equipo de la Liga BBVA MX antes– están atravesando el mejor nivel desde la llegada de este entrenador. Tal es así que la propia Selección Nacional de México se nutrió de una base del “Rebaño Sagrado” en la última convocatoria. En ese marco, un jugador del Club América admitió la grandeza del clásico.

Mientras que en América es noticia que buscan a un delantero estelar, ahora mismo Israel Reyes, defensa de las Águilas de Coapa, no dudó en rendirse a los pies de sus compatriotas de las Chivas de Guadalajara. Pues todo se dio en el contexto del partido del combinado azteca contra su par de Islandia, que terminó con un contundente 4-0 y tres goles de jugadores del tapatío.

América tendrá grandes ausencias para el partido ante Chivas, ya que tiene 7 convocados a selecciones y un sinfín de lesionados|Club América

Israel Reyes, defensa del América, elogia a los jugadores de Chivas

El defensor de América y habitual en las convocatorias de Javier Aguirre para la Selección Mexicana apareció en zona mixta, tomó los micrófonos y respondió una pregunta muy interesante sobre los tres jugadores de Chivas que marcaron un gol en el duelo contra Islandia: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando “La Hormiga” González.

“Son compañeros que hoy son amigos también. Es importante que sumen así y tengan esa confianza en ellos mismos y esa competitividad en el vestidor”, comenzó respondiendo el jugador de las Águilas de Coapa. Además, también agregó: “Nosotros nos alegramos por ver a los muchachos crecer, por verlos sumar. Nos vamos con una sensación de alegría”.

¡QUEDAN DE LADO LOS COLORES! 👏🏻



Esto dijo Israel Reyes sobre los jugadores de Chivas que marcaron su primer gol con el Tri. 🇲🇽



📹 @enrique_mtzv pic.twitter.com/vYzNxbs15v — MedioTiempo (@mediotiempo) February 26, 2026

¿Por qué la Selección de México citó tantos jugadores de Chivas?

Al margen de que Chivas parece ser el mejor equipo del Clausura 2026 (es el puntero), al no tratarse de una Fecha FIFA, el entrenador Javier Aguirre únicamente podía incluir jugadores de la Liga MX en la convocatoria de futbolistas. En ese marco, escogió a 7 estrellas del Guadalajara, el equipo que tuvo más convocados.

Cabe destacar que Chivas únicamente juega con futbolistas nacidos en México (o naturalizados mexicanos), por lo que también parte de una base de más opciones para cualquier entrenador de la Selección Nacional. De todos modos, hasta una estrella del América destacó a los jugadores del Guadalajara.

