¿Quién es el jugador más viejo en disputar un partido en la Copa Mundial de la FIFA?

El sueño de ir a una Copa Mundial de la FIFA, es para todos los jugadores, por lo que es normal ver experiencia y juventud tratando de dejar su nombre escrito con letras de oro en la máxima competencia del futbol.

Al llegar a una justa mundialista, podemos ver todo tipo de selecciones, desde las que apuestan más a la juventud, mientras que otras prefieren ir a la segura con jugadores de mayor experiencia. Por ese motivo, ahora vamos a recordar al jugador más longevo en jugar una Copa Mundial de la FIFA.

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¿Quién es el jugador más grande en disputar una Copa Mundial de la FIFA?

Durante muchos años, ese récord lo tuvo Roger Milla, quien fue la Copa Mundial de la FIFA, representando a la Selección de Camerún, cuando ya tenía 42 años y 3 días, esto en la edición de Estados Unidos 1994.

En la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014, el récord pasó a manos del portero colombiano, Faryd Mondragón, quien tuvo minutos en el tercer partido de su selección ante Japón en la fase de grupos, al entrar al terreno de juego, tenía 43 años y 3 días.

Finalmente, el jugador más viejo en tener participación en una Copa Mundial de la FIFA, es para el portero de la Selección de Egipto, Essam El-Hadary, quien tuvo una buena actuación en la edición de Rusia 2018, donde llegó a atajar un penal en la fase de grupos a Arabia Saudita con 45 años y 161 días.

Aunque el momento fue muy emotivo para sus compañeros y una gran forma de cerrar su carrera con la selección para Essam El-Hadary, Egipto ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018.

